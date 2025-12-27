Йожеф САБО: Кого он тренировал? Я такой команды даже не слышал, но...»

Бывший тренер Йожеф Сабо выделил лучших тренеров первой части сезона Украинской Премьер-лиги. Йожеф уверенно назвал будущего чемпиона УПЛ.

– Кого бы отметили из ваших коллег по тренерскому цеху званием «лучший» в первой половине сезона?

– Конечно же, молодец Пономарев. Я, как уже говорил, не ожидал от ЛНЗ таких результатов, и это он создатель этой команды, потому что когда пришел в Черкассы из Руха, то перекроил состав очень сильно. Под себя сделал коллектив, скажем так. И это дало плоды сразу, а такое крайне редко бывает. И это при том, что Пономарев малоопытный наставник. Разве он где-то до Движения работал?

– ФК Николаев, и не из одноименного города, а из Львовской области.

– Да я и команды такой не знаю, не слышал. Так что Пономарев молодец, но лучшим все же назову Арду Турана. Уверен, он получит с Шахтером золотые награды УПЛ, – сказал Сабо.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает первое место турнирной таблицы, имея в своем активе 35 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей. Шахтер уступает «фиолетовым» по дополнительным показателям.