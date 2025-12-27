Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Йожеф САБО: Кого он тренировал? Я такой команды даже не слышал, но...»
Украина. Премьер лига
27 декабря 2025, 08:41 |
Йожеф САБО: Кого он тренировал? Я такой команды даже не слышал, но...»

Йожеф отметил Пономарева и Турана

Йожеф САБО: Кого он тренировал? Я такой команды даже не слышал, но...»
ФК Динамо Киев. Йожеф Сабо

Бывший тренер Йожеф Сабо выделил лучших тренеров первой части сезона Украинской Премьер-лиги. Йожеф уверенно назвал будущего чемпиона УПЛ.

– Кого бы отметили из ваших коллег по тренерскому цеху званием «лучший» в первой половине сезона?

– Конечно же, молодец Пономарев. Я, как уже говорил, не ожидал от ЛНЗ таких результатов, и это он создатель этой команды, потому что когда пришел в Черкассы из Руха, то перекроил состав очень сильно. Под себя сделал коллектив, скажем так. И это дало плоды сразу, а такое крайне редко бывает. И это при том, что Пономарев малоопытный наставник. Разве он где-то до Движения работал?

– ФК Николаев, и не из одноименного города, а из Львовской области.

– Да я и команды такой не знаю, не слышал. Так что Пономарев молодец, но лучшим все же назову Арду Турана. Уверен, он получит с Шахтером золотые награды УПЛ, – сказал Сабо.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает первое место турнирной таблицы, имея в своем активе 35 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей. Шахтер уступает «фиолетовым» по дополнительным показателям.

По теме:
КАЮК: «Динамо интересовалось этим футболистом ЛНЗ, но уже было поздно»
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
ВИДЕО. Интервью Кауана Элиаса. Первый год в Шахтере, конкуренция, характер
Виталий Пономарев Арда Туран Йожеф Сабо ЛНЗ Черкассы Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
