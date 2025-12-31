Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  4. Георгий СУДАКОВ: «Он забрал часть моего сердца...»
Португалия
31 декабря 2025, 15:46 | Обновлено 31 декабря 2025, 15:48
Георгий высказался о 2025 году

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник национальной сборной Украины Георгий Судаков, выступающий на клубном уровне за Бенфику, подвел итоги 2025 года. Футболист опубликовал сообщение в социальных сетях.

«Этот год был одновременно лучшим и самым плохим в моей жизни. Он забрал часть моего сердца и вместе с тем подарил новое. Этот год заставил меня улыбаться и смеяться, быть счастливым, плакать и сомневаться в себе. Бог подарил мне эту жизнь, и я благодарен за все – и за хорошее, и за трудную, за что прохожу

«Спасибо, Боже, за еще один год. За еще один шанс учиться, ошибаться и снова учиться на своих ошибках. Я стараюсь быть тем, кем гордились бы мои дети, моя жена и моя семья», – написал Судаков.

В 2025 году Георгий Судаков сменил донецкий Шахтер на португальскую Бенфику, где играет вместе с голкипером национальной сборной Украины Анатолием Трубиным, ставшим игроком «орлов» несколько раньше.

