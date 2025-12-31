Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Фернандеш стал лучшим игроком топ-5 лиг по количеству созданных моментов

Лишь немного отстал от португальца в данном рейтинге Майкл Олисе

Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш стал лучшим игроком топ-5 европейских лиг по количеству созданных голевых моментов в 2025 году (только национальные чемпионаты).

В активе португальца 103 подобных действия за весь календарный год. Бруну Фернандеш является единственным игроком из топ-5 лиг, который создал 100+ голевых моментов.

Лишь немного от футболиста МЮ отстал Майкл Олисе из Баварии (98). Третье место занял Романо Шмид из Вердера (88).

Игроки топ-5 европейских лиг с наибольшим количеством созданных голевых моментов в 2025 году (только национальные чемпионаты):

  • 103 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
  • 98 – Майкл Олисе (Бавария)
  • 88 – Романо Шмид (Вердер)
  • 86 – Мохамед Салах (Ливерпуль)
  • 83 – Давид Раум (РБ Лейпциг)
  • 80 – Килиан Мбаппе (Реал)
  • 79 – Райан Шерки (Лион, Манчестер Сити)
  • 74 – Йозуа Киммих (Бавария)
  • 74 – Николо Барелла (Интер)
  • 73 – Педри (Барселона)
Новая проблема Реала. Мбаппе получил серьезное повреждение колена
Определен лучший бомбардир Лиги чемпионов в 2025 году
С большим отрывом. Мбаппе стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в 2025 году
Бруну Фернандеш Майкл Олисе Романо Шмид Мохамед Салах Давид Раум Килиан Мбаппе Райан Шерки Йозуа Киммих Николо Барелла Педри
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
