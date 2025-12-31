Фернандеш стал лучшим игроком топ-5 лиг по количеству созданных моментов

Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш стал лучшим игроком топ-5 европейских лиг по количеству созданных голевых моментов в 2025 году (только национальные чемпионаты).

В активе португальца 103 подобных действия за весь календарный год. Бруну Фернандеш является единственным игроком из топ-5 лиг, который создал 100+ голевых моментов.

Лишь немного от футболиста МЮ отстал Майкл Олисе из Баварии (98). Третье место занял Романо Шмид из Вердера (88).

Игроки топ-5 европейских лиг с наибольшим количеством созданных голевых моментов в 2025 году (только национальные чемпионаты):

103 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)

98 – Майкл Олисе (Бавария)

88 – Романо Шмид (Вердер)

86 – Мохамед Салах (Ливерпуль)

83 – Давид Раум (РБ Лейпциг)

80 – Килиан Мбаппе (Реал)

79 – Райан Шерки (Лион, Манчестер Сити)

74 – Йозуа Киммих (Бавария)

74 – Николо Барелла (Интер)

73 – Педри (Барселона)