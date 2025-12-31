Фернандеш стал лучшим игроком топ-5 лиг по количеству созданных моментов
Лишь немного отстал от португальца в данном рейтинге Майкл Олисе
Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш стал лучшим игроком топ-5 европейских лиг по количеству созданных голевых моментов в 2025 году (только национальные чемпионаты).
В активе португальца 103 подобных действия за весь календарный год. Бруну Фернандеш является единственным игроком из топ-5 лиг, который создал 100+ голевых моментов.
Лишь немного от футболиста МЮ отстал Майкл Олисе из Баварии (98). Третье место занял Романо Шмид из Вердера (88).
Игроки топ-5 европейских лиг с наибольшим количеством созданных голевых моментов в 2025 году (только национальные чемпионаты):
- 103 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
- 98 – Майкл Олисе (Бавария)
- 88 – Романо Шмид (Вердер)
- 86 – Мохамед Салах (Ливерпуль)
- 83 – Давид Раум (РБ Лейпциг)
- 80 – Килиан Мбаппе (Реал)
- 79 – Райан Шерки (Лион, Манчестер Сити)
- 74 – Йозуа Киммих (Бавария)
- 74 – Николо Барелла (Интер)
- 73 – Педри (Барселона)
Most chances created in Europe's top five leagues in 2025. 🔑 https://t.co/c8MKLWXk28 pic.twitter.com/VnaZNBDQ9G— Squawka (@Squawka) December 31, 2025
