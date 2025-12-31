Рейтинг ATP. Итоги 2025 года. Сачко – в топ-200, Орлов закрывает топ-500

По итогам 2025 года лучшим украинским тенниситом является Виталий Сачко.

Сачко занимает 169-е место в рейтинге АТР. Его лучшей позицией в карьере является 156-я строчка.

В первую тысячу входят 13 украинцев, шесть – в топ-500. Владислав Орлов занимает ровно 500-е место.

Из украинцев сезон 2026 года на уровне АТР-Тура начнет только Сачко – с 5 по 11 января Виталий сыграет на турнире АТР 250 в Гонконге.

Украинцы в одиночном рейтинге АТР

Украинцы в парном рейтинге АТР