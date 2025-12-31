Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Рейтинг ATP. Итоги 2025 года. Сачко – в топ-200, Орлов закрывает топ-500
ATP
31 декабря 2025, 14:43 |
48
0

Рейтинг ATP. Итоги 2025 года. Сачко – в топ-200, Орлов закрывает топ-500

13 украинских теннисистов входят в тысячу лучших игроков планеты

31 декабря 2025, 14:43 |
48
0
Рейтинг ATP. Итоги 2025 года. Сачко – в топ-200, Орлов закрывает топ-500
Instagram. Виталий Сачко

По итогам 2025 года лучшим украинским тенниситом является Виталий Сачко.

Сачко занимает 169-е место в рейтинге АТР. Его лучшей позицией в карьере является 156-я строчка.

В первую тысячу входят 13 украинцев, шесть – в топ-500. Владислав Орлов занимает ровно 500-е место.

Из украинцев сезон 2026 года на уровне АТР-Тура начнет только Сачко – с 5 по 11 января Виталий сыграет на турнире АТР 250 в Гонконге.

Украинцы в одиночном рейтинге АТР

Украинцы в парном рейтинге АТР

По теме:
Перед отбором AO-2026: известно, где лидер украинского тенниса начнет сезон
Расписание и результаты матчей украинцев и украинок в турнирах ITF 22-28.12
Четыре представителя Украины сыграют в квалификации Australian Open 2026
Виталий Сачко рейтинг ATP Вячеслав Белинский Вадим Урсу Олег Приходько Эрик Ваншельбойм Владислав Орлов Александр Овчаренко Георгий Кравченко Алексей Крутых Юрий Джавакян
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис отказался продавать талант Динамо в Испанию и отправил в аренду
Футбол | 31 декабря 2025, 09:11 0
Суркис отказался продавать талант Динамо в Испанию и отправил в аренду
Суркис отказался продавать талант Динамо в Испанию и отправил в аренду

Дячук имел возможность играть за «Сарагосу»

Куда после Барселоны. У Левандовски минимум три варианта
Футбол | 31 декабря 2025, 05:55 3
Куда после Барселоны. У Левандовски минимум три варианта
Куда после Барселоны. У Левандовски минимум три варианта

Завершать карьеру поляк не планирует

Тайсон Фьюри выступил с заявлением по поводу боя Усика против Уайлдера
Бокс | 31.12.2025, 09:45
Тайсон Фьюри выступил с заявлением по поводу боя Усика против Уайлдера
Тайсон Фьюри выступил с заявлением по поводу боя Усика против Уайлдера
ФОТО. Красота! Украинская теннисистка разделась и показала топ-фигуру
Теннис | 29.12.2025, 22:11
ФОТО. Красота! Украинская теннисистка разделась и показала топ-фигуру
ФОТО. Красота! Украинская теннисистка разделась и показала топ-фигуру
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль попрощался с тренером
Футбол | 30.12.2025, 15:08
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль попрощался с тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль попрощался с тренером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Молодежный ЧМ по хоккею. 8 шайб Финляндии и почти антирекорд турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. 8 шайб Финляндии и почти антирекорд турнира
29.12.2025, 09:45
Хоккей
Молодежный ЧМ по хоккею. Разгромная победа одного из фаворитов
Молодежный ЧМ по хоккею. Разгромная победа одного из фаворитов
30.12.2025, 04:45 1
Хоккей
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
29.12.2025, 17:34 11
Бокс
Мадридский Реал принял решение купить вратаря
Мадридский Реал принял решение купить вратаря
30.12.2025, 10:12 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
29.12.2025, 12:53 4
Футбол
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
31.12.2025, 06:32 11
Футбол
Довбик отказал Эвертону и определился с чемпионатом, где продолжит карьеру
Довбик отказал Эвертону и определился с чемпионатом, где продолжит карьеру
30.12.2025, 08:11 7
Футбол
Склоним головы. Легендарного баскетболиста убила ракета во Львове
Склоним головы. Легендарного баскетболиста убила ракета во Львове
29.12.2025, 09:00
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем