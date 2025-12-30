Украинский футболист Илья Забарный продолжает оставаться в одной команде с россиянином Матеем Сафоновым.

По словам журналиста и комментатора Роберто Моралеса, французский гранд не собирается менять свою политику под давлением общественного мнения из Украины, ведь клуб руководствуется прежде всего собственными интересами и инвестиционной логикой, а это означает, что Сафонов, скорее всего, не уйдет из клуба зимой. Моралес отмечает, что переход Забарного в команду, где есть российский футболист, с самого начала нес репутационные риски.

Источник сообщает, что на самом деле во время переговоров с ПСЖ перед трансфером Илья не ставил ультиматум, что российский вратарь должен быть продан.

Ранее представитель страны террориста Матвей Сафонов отреагировал на слова своего одноклубника из «ПСЖ» Ильи Забарного, что россияне агрессоры, и он не поддерживает с ними никаких отношений.