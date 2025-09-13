Представитель страны террориста Матвей Сафонов отреагировал на слова своего одноклубника из «ПСЖ» Ильи Забарного, что россияне агрессоры и он не поддерживает с ними никаких отношений.

«Слова Забарного? Я не знаю, чего вы хотите от меня. Я просто сосредоточен на том, чтобы выложиться на поле на полную, чтобы показать клубу, что они могут мне доверять. Да, от чтения определенных новостей мне было тревожно, но меня это не касается, и я намерен оставаться в «ПСЖ», — отметил Сафонов.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее стала известна зарплата Забарного в «ПСЖ».