Сафонов впервые высказался о трансфере Забарного в ПСЖ
Представитель рф отказался комментировать ситуацию
Сага с трансфером украинского защитника Ильи Забарного подошла к концу. Победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» официально объявил о переходе Забарного из английского «Борнмута».
Представитель рф, одноклубник Ильи страж ворот Матвей Сафонов впервые высказался о пребывании с Забарным в одном клубе.
«Ситуация вокруг Забарного и меня? Здесь без комментариев», – пояснил вратарь пропагандистским СМИ.
В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее стала известна зарплата Забарного в «ПСЖ».
