Сага с трансфером украинского защитника Ильи Забарного подошла к концу. Победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» официально объявил о переходе Забарного из английского «Борнмута».

Представитель рф, одноклубник Ильи страж ворот Матвей Сафонов впервые высказался о пребывании с Забарным в одном клубе.

«Ситуация вокруг Забарного и меня? Здесь без комментариев», – пояснил вратарь пропагандистским СМИ.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее стала известна зарплата Забарного в «ПСЖ».