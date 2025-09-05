Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
Сафонов впервые высказался о трансфере Забарного в ПСЖ

Представитель рф отказался комментировать ситуацию

Сафонов впервые высказался о трансфере Забарного в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Сафонов

Сага с трансфером украинского защитника Ильи Забарного подошла к концу. Победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» официально объявил о переходе Забарного из английского «Борнмута».

Представитель рф, одноклубник Ильи страж ворот Матвей Сафонов впервые высказался о пребывании с Забарным в одном клубе.

«Ситуация вокруг Забарного и меня? Здесь без комментариев», – пояснил вратарь пропагандистским СМИ.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее стала известна зарплата Забарного в «ПСЖ».

трансферы Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ трансферы Лиги 1 Илья Забарный Матвей Сафонов
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
