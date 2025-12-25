Неожиданно. Динамо ведет переговоры по трансферу легионера
Адам Якубу все еще может оказаться в киевском клубе
Киевское «Динамо» продолжает интересоваться нигерийским полузащитником словацкого «Тренчина» Адамом Якубу, сообщает издание Inside Transfer.
По информации источника, переговоры между клубами по трансферу 20-летнего футболиста продолжаются, несмотря на слухи, что столичный клуб окончательно проиграл конкуренцию за игрока черкасскому ЛНЗ.
В сезоне 2025/26 Адам Якубу провел 20 матчей на клубном уровне, но не сумел отметиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.
