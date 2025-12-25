Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Раки, пиво и крепкие напитки. Ветеран ВСУ проехался по Милевскому и Алиеву
Другие новости
25 декабря 2025, 11:58 | Обновлено 25 декабря 2025, 11:59
471
1

Раки, пиво и крепкие напитки. Ветеран ВСУ проехался по Милевскому и Алиеву

Олег Симороз отреагировал на Благодарность от ТЦК для Александра Алиева

25 декабря 2025, 11:58 | Обновлено 25 декабря 2025, 11:59
471
1 Comments
Раки, пиво и крепкие напитки. Ветеран ВСУ проехался по Милевскому и Алиеву
Артем Милевский и Александр Алиев

Ветеран ВСУ Олег Симороз отреагировал на то, что экс-игрок киевского «Динамо» Александр Алиев получил благодарность от ТЦК:

«Экс-футболиста киевского «Динамо», алкоголика Александра Алиева, у которого «военная служба» – это раки и баня, наградили знаком отличия ТЦК.

В перерывах между управлением в нетрезвом виде своим Mercedes Gelandewagen, Саша Алиев переносит тяготы «военной службы» в столичных банях в компании другого скандального футболиста «Динамо» Артема Милевского, к ним в поддержку прикомандированы раки и пиво, также есть возможность вызвать огонь «тяжелой артиллерии» в виде крепких напитков.

К слову, Миля «каким-то образом» тоже избегает призыва по мобилизации, хотя кроме белорусского, имеет украинский паспорт, который возлагает на него конституционные обязанности гражданина Украины по защите государства и его суверенитета.

И все это максимально не смешно, учитывая, что Алиев продолжает фиктивную военную службу, на этот раз в воинской части А4273 - это 105-я отдельная бригада ТрО ВСУ (Тернопольщина), боевая бригада, если что, и они точно не заслуживают того, чтобы их имя порочил какой-то алкоголик.

И несмотря на то, что все видят, как он гуляет у себя в Instagram по барам, как в Киеве его решением суда лишили водительских прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения, Варашский районный ТЦК (Ровенская область) не придумал ничего лучшего, как наградить этого судака «благодарностью», ну это же надо додуматься до такого, хотя, раз уж ему УБД дали, то что тут говорить о какой-то благодарности...

В очередной раз обращаю внимание командования Вооруженных Сил Украины на этого, прости Господи, солдата Алиева. Не может у нас один солдат 160 дней проводить на позиции без ротации, а другой пить пиво и есть раки, после чего сладко спать дома. Прекратите этот фарс. Разберитесь с мазаными в подразделениях, потому что это деморализует в первую очередь действующих боевых».

По теме:
Милевский отреагировал на полученную Алиевым награду от ТЦК
ТЦК и СП выступил с благодарностью бывшему игроку Динамо и сборной Украины
АЛИЕВ: «Я Суркису сказал, что этому усатому больше никогда не подам руки»
Олег Симороз Александр Алиев Артем Милевский
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Барселоны возобновил карьеру в 42 года. Известно, где будет играть
Футбол | 25 декабря 2025, 09:46 0
Легенда Барселоны возобновил карьеру в 42 года. Известно, где будет играть
Легенда Барселоны возобновил карьеру в 42 года. Известно, где будет играть

Дани Алвес будет выступать за «Сан-Жоау-Де-Вер»

Туран желает видеть в Шахтере звезду гранда. Игрок хочет трансфер
Футбол | 24 декабря 2025, 21:22 1
Туран желает видеть в Шахтере звезду гранда. Игрок хочет трансфер
Туран желает видеть в Шахтере звезду гранда. Игрок хочет трансфер

Керем Актюркоглу может перебраться в донецкий клуб

Одесский Черноморец попрощался с Александром Кучером
Футбол | 24.12.2025, 20:43
Одесский Черноморец попрощался с Александром Кучером
Одесский Черноморец попрощался с Александром Кучером
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
Бокс | 25.12.2025, 08:55
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
ЛНЗ закрыл трансферы двух украинцев. Среди них – лучший бомбардир УПЛ
Футбол | 25.12.2025, 11:02
ЛНЗ закрыл трансферы двух украинцев. Среди них – лучший бомбардир УПЛ
ЛНЗ закрыл трансферы двух украинцев. Среди них – лучший бомбардир УПЛ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Вано Камикадзе
на бумазі у нас мільйон в ЗСУ, по факту воює дай Бог щоб 50 000 , але ветеранів і пільговиків буде мільйонів 5 ... бо ж всі "куплять" щоб країну на_бати ... 
Ответить
0
Популярные новости
Зима для Динамо: Суркис дернул стоп-кран, Костюк заюзал default settings
Зима для Динамо: Суркис дернул стоп-кран, Костюк заюзал default settings
24.12.2025, 07:54 19
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный тренер Баварии снова возглавил команду
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный тренер Баварии снова возглавил команду
23.12.2025, 14:59
Баскетбол
Чисора объяснил, почему бой Усика и Уайлдера не состоится
Чисора объяснил, почему бой Усика и Уайлдера не состоится
24.12.2025, 02:32 1
Бокс
Реал оформил первое зимнее усиление. Бесплатный топ-трансфер
Реал оформил первое зимнее усиление. Бесплатный топ-трансфер
23.12.2025, 22:17
Футбол
Порту, Спортинг, Бенфика. Таблица чемпионата Португалии после 15 туров
Порту, Спортинг, Бенфика. Таблица чемпионата Португалии после 15 туров
24.12.2025, 02:57
Футбол
Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу
Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу
23.12.2025, 22:40 32
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «Он решил уйти из бокса, потому что психологически истощен»
Энтони ДЖОШУА: «Он решил уйти из бокса, потому что психологически истощен»
24.12.2025, 01:02
Бокс
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
23.12.2025, 08:20 56
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем