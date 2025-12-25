Раки, пиво и крепкие напитки. Ветеран ВСУ проехался по Милевскому и Алиеву

Ветеран ВСУ Олег Симороз отреагировал на то, что экс-игрок киевского «Динамо» Александр Алиев получил благодарность от ТЦК:

«Экс-футболиста киевского «Динамо», алкоголика Александра Алиева, у которого «военная служба» – это раки и баня, наградили знаком отличия ТЦК.

В перерывах между управлением в нетрезвом виде своим Mercedes Gelandewagen, Саша Алиев переносит тяготы «военной службы» в столичных банях в компании другого скандального футболиста «Динамо» Артема Милевского, к ним в поддержку прикомандированы раки и пиво, также есть возможность вызвать огонь «тяжелой артиллерии» в виде крепких напитков.

К слову, Миля «каким-то образом» тоже избегает призыва по мобилизации, хотя кроме белорусского, имеет украинский паспорт, который возлагает на него конституционные обязанности гражданина Украины по защите государства и его суверенитета.

И все это максимально не смешно, учитывая, что Алиев продолжает фиктивную военную службу, на этот раз в воинской части А4273 - это 105-я отдельная бригада ТрО ВСУ (Тернопольщина), боевая бригада, если что, и они точно не заслуживают того, чтобы их имя порочил какой-то алкоголик.

И несмотря на то, что все видят, как он гуляет у себя в Instagram по барам, как в Киеве его решением суда лишили водительских прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения, Варашский районный ТЦК (Ровенская область) не придумал ничего лучшего, как наградить этого судака «благодарностью», ну это же надо додуматься до такого, хотя, раз уж ему УБД дали, то что тут говорить о какой-то благодарности...

В очередной раз обращаю внимание командования Вооруженных Сил Украины на этого, прости Господи, солдата Алиева. Не может у нас один солдат 160 дней проводить на позиции без ротации, а другой пить пиво и есть раки, после чего сладко спать дома. Прекратите этот фарс. Разберитесь с мазаными в подразделениях, потому что это деморализует в первую очередь действующих боевых».