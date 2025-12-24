ТЦК и СП выступил с благодарностью бывшему игроку Динамо и сборной Украины
Благодарность получил Александр Алиев
Бывший полузащитник сборной Украины и киевского «Динамо» Александр Алиев показал награду, которую получил от Территориального центра комплектования (ТЦК).
Еще в начале полномасштабной войны Алиев встал на защиту Украины, проходил службу в 112-й ОбрТро, однако впоследствии покинул ее состав.
«Спасибо, очень приятно», – написал Алиев на своей странице в Instagram.
«Ну ты все знаешь, что я тебе в бане скажу завтра😂😂😂», – отреагировал экс-динамовец Милевский.
Ранее Александр Алиев рассказал, что готов уйти в запой на две недели, если в Украине закончится война.
