  4. Легенда Динамо: «Этого игрока бело-синим нужно продавать»
Украина. Премьер лига
25 декабря 2025, 12:32 |
Легенда Динамо: «Этого игрока бело-синим нужно продавать»

Легенда столичного гранда высказался о Николае Шапаренко

Легенда Динамо: «Этого игрока бело-синим нужно продавать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

Легенда киевского «Динамо» Олег Саленко высказался о украинском полузащитнике «бело-синих» Николае Шапаренко:

«А некоторых пора отпускать. Вот, например, Шапаренко потерялся в первой части сезона. Если есть предложение, нужно продавать».

В текущем сезоне Николай Шапаренко провел 22 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и семью голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в восемь миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что в Испании начали обсуждать трансфер Николая Шапаренко.

Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Олег Саленко Николай Шапаренко
Даниил Кирияка Источник: Meta.ua
