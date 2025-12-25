Легенда Динамо: «Этого игрока бело-синим нужно продавать»

Легенда киевского «Динамо» Олег Саленко высказался о украинском полузащитнике «бело-синих» Николае Шапаренко:

«А некоторых пора отпускать. Вот, например, Шапаренко потерялся в первой части сезона. Если есть предложение, нужно продавать».

В текущем сезоне Николай Шапаренко провел 22 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и семью голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в восемь миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что в Испании начали обсуждать трансфер Николая Шапаренко.