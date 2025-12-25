Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  Ливерпуль хочет купить топ-форварда за копейки. Дают космическую зарплату
Англия
25 декабря 2025, 12:30
Ливерпуль хочет купить топ-форварда за копейки. Дают космическую зарплату

Душан Влахович может покинуть Ювентус

Ливерпуль хочет купить топ-форварда за копейки. Дают космическую зарплату
Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович

Английский «Ливерпуль» интересуется сербским нападающим туринского «Ювентуса» Душаном Влаховичем, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, 25-летний футболист не планирует продлевать контракт со «старой синьорой», который истекает уже летом, поэтому в зимнее трансферное окно может быть продан.

«Ливерпуль» готов предложить за игрока 20 миллионов евро, а также платить ему зарплату в размере 12 миллионов евро ежегодно, что устраивает серба.

В сезоне 2025/26 Душан Влахович провел 17 матчей на клубном уровне, отличившись 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» интересуется Винисиусом Жуниором.

Душан Влахович Ювентус Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A зарплаты
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
