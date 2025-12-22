Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев

Африканский футболист Стэнли Куарши, который сейчас находится на просмотре в киевском «Динамо», ранее мог оказаться в донецком «Шахтере», сообщает журналист Игорь Бурбас.

По его словам, игрока из Ганы предлагали «Шахтеру», однако донецкий клуб в итоге решил отказаться от подписания. Куарши рассматривался как левоногий центральный защитник, однако руководство и тренерский штаб «горняков» долгое время взвешивали целесообразность трансфера и в итоге не дали зеленый свет сделке.

В результате «Шахтер» уступил возможность подписать футболиста киевскому «Динамо», которое сейчас просматривает игрока и оценивает его перспективы.