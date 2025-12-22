Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
Украина. Премьер лига
22 декабря 2025, 23:19 |
Стэнли Куарши будет проходить просмотр в «Динамо»

Getty Images/Global Images Ukraine. Стэнли Куарши

Африканский футболист Стэнли Куарши, который сейчас находится на просмотре в киевском «Динамо», ранее мог оказаться в донецком «Шахтере», сообщает журналист Игорь Бурбас.

По его словам, игрока из Ганы предлагали «Шахтеру», однако донецкий клуб в итоге решил отказаться от подписания. Куарши рассматривался как левоногий центральный защитник, однако руководство и тренерский штаб «горняков» долгое время взвешивали целесообразность трансфера и в итоге не дали зеленый свет сделке.

В результате «Шахтер» уступил возможность подписать футболиста киевскому «Динамо», которое сейчас просматривает игрока и оценивает его перспективы.

Динамо Киев трансферы чемпионат Украины по футболу Игорь Бурбас Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Шахтер Донецк
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
