Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
Украина. Премьер лига
15 декабря 2025, 11:26 |
2763
4

Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер

Стэнли Куарши может перейти зимой в киевский гранд

15 декабря 2025, 11:26 |
2763
4 Comments
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Стэнли Куарши

Киевское «Динамо» планирует усилить состав во время зимнего трансферного периода.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, в поле зрения клуба находится Стэнли Куарши, которому недавно исполнилось 18 лет. Футболист является центральным защитником с левой рабочей ногой, а решение о его потенциальном переходе было принято еще до изменений на тренерском мостике столичного клуба.

По имеющейся информации, ганский футболист проходил просмотр в молодежной команде «Челси», однако подписать контракт не имел права из-за несовершеннолетия.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» приняло решение по поводу румынского нападающего Владислава Бленуце.

По теме:
Ахметов дал добро. Срна рассказал о первом зимнем трансфере Шахтера
Эксперт: «Оба? Эта история напоминает переход в Шахтер Бланко-Лещука»
Стало известно, где продолжит карьеру Будковский
Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы УПЛ Игорь Бурбас
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Россиянин хочет драться с Усиком, большое возвращение Фьюри
Бокс | 15 декабря 2025, 02:25 0
ВИДЕО. Россиянин хочет драться с Усиком, большое возвращение Фьюри
ВИДЕО. Россиянин хочет драться с Усиком, большое возвращение Фьюри

Новое видео на канале Вуса Усика

ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир
Хоккей | 15 декабря 2025, 08:05 5
ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир
ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир

Норвегия повысилась в классе

Королева вернулась. Легендарная биатлонистка выиграла гонку КМ после травмы
Биатлон | 14.12.2025, 16:16
Королева вернулась. Легендарная биатлонистка выиграла гонку КМ после травмы
Королева вернулась. Легендарная биатлонистка выиграла гонку КМ после травмы
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
Футбол | 15.12.2025, 09:59
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
УАФ не против доигровки матча Металлист 1925 – Верес. Есть одна проблема
Футбол | 15.12.2025, 04:45
УАФ не против доигровки матча Металлист 1925 – Верес. Есть одна проблема
УАФ не против доигровки матча Металлист 1925 – Верес. Есть одна проблема
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
LexХХХ
Просто він молодвжці Челсі на фіг не треба був, а ці весь непотріб збирають
Ответить
0
mig3131
коли Динамо в останній час купило футболіста який заграв на високому рівні? За царя Гороха))
Ответить
0
Richard Lewis
Надто близько слово "журналіст" стоїть в одному реченні з "Ігор Бурбас"
Ответить
0
U400
Ну чисто белый)
Ответить
-1
Популярные новости
Турки Аль-Шейх объявил о невероятном бое, который все так долго ждут
Турки Аль-Шейх объявил о невероятном бое, который все так долго ждут
13.12.2025, 22:43 1
Бокс
Джейк ПОЛ: «Я не боюсь драться с Усиком, но с этим парнем точно нет...»
Джейк ПОЛ: «Я не боюсь драться с Усиком, но с этим парнем точно нет...»
15.12.2025, 05:42
Бокс
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
13.12.2025, 22:24 4
Футбол
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
14.12.2025, 09:22 1
Футбол
Определен соперник ПСЖ в финале Межконтинентального кубка 2025
Определен соперник ПСЖ в финале Межконтинентального кубка 2025
13.12.2025, 20:53
Футбол
Клубный рейтинг. Шахтер идет 4-м среди претендентов на путевку в основу ЛЧ
Клубный рейтинг. Шахтер идет 4-м среди претендентов на путевку в основу ЛЧ
13.12.2025, 14:23 5
Футбол
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
15.12.2025, 06:23 10
Футбол
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
13.12.2025, 16:26 11
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем