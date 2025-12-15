Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер

Киевское «Динамо» планирует усилить состав во время зимнего трансферного периода.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, в поле зрения клуба находится Стэнли Куарши, которому недавно исполнилось 18 лет. Футболист является центральным защитником с левой рабочей ногой, а решение о его потенциальном переходе было принято еще до изменений на тренерском мостике столичного клуба.

По имеющейся информации, ганский футболист проходил просмотр в молодежной команде «Челси», однако подписать контракт не имел права из-за несовершеннолетия.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» приняло решение по поводу румынского нападающего Владислава Бленуце.