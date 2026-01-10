Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милевский ответил Кличко, который призвал временно покинуть Киев
Украина. Премьер лига
10 января 2026, 13:17 |
2527
0

Милевский ответил Кличко, который призвал временно покинуть Киев

Экс-футболист киевского «Динамо» не собирается покидать столицу Украины

10 января 2026, 13:17 |
2527
0
Милевский ответил Кличко, который призвал временно покинуть Киев
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Милевский

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский ответил бывшему чемпиону мира по боксу, а ныне мэру Киева Виталию Кличко.

Руководитель украинской столицы призвал временно покинуть город из-за проблем, вызванных обстрелом российской армии. В ночь на 9 января город атаковали сотни шахедов.

Кроме того, в сторону Киева были запущены крылатые ракеты «Калибр» и баллистические ракеты.

Экс-игрок «бело-синих» опубликовал фото в социальных сетях, подписав его словами: «С Киева не уеду».

Милевский завершил профессиональную карьеру в 2021 году, его последним клубом был «Минай». С 2002 по 2013 год форвард защищал цвета киевского «Динамо», позже играл в чемпионатах Венгрии, Хорватии, Турции, Румынии.

По теме:
Экс-игрок нескольких клубов УПЛ перешел в команду Первой лиги
Российский дрон разрушил жилье супругов титулованных атлетов в Киеве
Штраф или условный срок. Экс-футболист Динамо находится в ожидания суда
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев российско-украинская война Виталий Кличко
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(65)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Теннис | 10 января 2026, 11:20 14
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда

Элина переиграла Иву Йович и поборется за трофей турнира WTA 250 в Новой Зеландии

Жена звезды Шахтера: «Вы – тупые существа»
Война | 09 января 2026, 15:05 14
Жена звезды Шахтера: «Вы – тупые существа»
Жена звезды Шахтера: «Вы – тупые существа»

Анастасия Гладун ответила на критику

Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Теннис | 10.01.2026, 08:55
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Футбол | 10.01.2026, 14:19
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Николай МОРОЗЮК: «Команда-разочарование? Однозначно – Динамо»
Футбол | 10.01.2026, 10:31
Николай МОРОЗЮК: «Команда-разочарование? Однозначно – Динамо»
Николай МОРОЗЮК: «Команда-разочарование? Однозначно – Динамо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
09.01.2026, 08:03 8
Футбол
Костюк on fire. Стали известны пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Брисбене
Костюк on fire. Стали известны пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Брисбене
09.01.2026, 13:29 1
Теннис
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
08.01.2026, 16:31 25
Биатлон
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
09.01.2026, 12:27 41
Теннис
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
08.01.2026, 08:41 6
Футбол
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
09.01.2026, 04:32
Бокс
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
08.01.2026, 09:33 12
Футбол
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
09.01.2026, 21:21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем