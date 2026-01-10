Милевский ответил Кличко, который призвал временно покинуть Киев
Экс-футболист киевского «Динамо» не собирается покидать столицу Украины
Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский ответил бывшему чемпиону мира по боксу, а ныне мэру Киева Виталию Кличко.
Руководитель украинской столицы призвал временно покинуть город из-за проблем, вызванных обстрелом российской армии. В ночь на 9 января город атаковали сотни шахедов.
Кроме того, в сторону Киева были запущены крылатые ракеты «Калибр» и баллистические ракеты.
Экс-игрок «бело-синих» опубликовал фото в социальных сетях, подписав его словами: «С Киева не уеду».
Милевский завершил профессиональную карьеру в 2021 году, его последним клубом был «Минай». С 2002 по 2013 год форвард защищал цвета киевского «Динамо», позже играл в чемпионатах Венгрии, Хорватии, Турции, Румынии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина переиграла Иву Йович и поборется за трофей турнира WTA 250 в Новой Зеландии
Анастасия Гладун ответила на критику