Милевский ответил Кличко, который призвал временно покинуть Киев

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский ответил бывшему чемпиону мира по боксу, а ныне мэру Киева Виталию Кличко.

Руководитель украинской столицы призвал временно покинуть город из-за проблем, вызванных обстрелом российской армии. В ночь на 9 января город атаковали сотни шахедов.

Кроме того, в сторону Киева были запущены крылатые ракеты «Калибр» и баллистические ракеты.

Экс-игрок «бело-синих» опубликовал фото в социальных сетях, подписав его словами: «С Киева не уеду».

Милевский завершил профессиональную карьеру в 2021 году, его последним клубом был «Минай». С 2002 по 2013 год форвард защищал цвета киевского «Динамо», позже играл в чемпионатах Венгрии, Хорватии, Турции, Румынии.