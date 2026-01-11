11 января украинка Элина Свитолина стала чемпионкой хардового турнира WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.

В финале Свитолина переиграла китаянку Ван Синьюй со счетом 6:4, 6:3. Этот трофей стал для Элины 19-м в карьере.

После завершения противостояния Свитолина провела пресс-конференцию, на которой прокомментировала свой триумф.

Следующим турниром Свитолиной будет Australian Open, который стартует 18 января.

ВИДЕО. Реакция Свитолиной на победу в финале турнира WTA 250 в Окленде