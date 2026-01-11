Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Реакция Свитолиной на победу в финале турнира WTA 250 в Окленде
WTA
11 января 2026, 11:16
748
0

Смотрите видеозапись пресс-конференции Элины после триумфа в Новой Зеландии

11 января 2026, 11:16
748
0
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

11 января украинка Элина Свитолина стала чемпионкой хардового турнира WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.

В финале Свитолина переиграла китаянку Ван Синьюй со счетом 6:4, 6:3. Этот трофей стал для Элины 19-м в карьере.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

После завершения противостояния Свитолина провела пресс-конференцию, на которой прокомментировала свой триумф.

Sport.ua предлагает читателям просмотреть видеозапись пресс-конференции Элины с переводом!

Следующим турниром Свитолиной будет Australian Open, который стартует 18 января.

Элина Свитолина Ван Синьюй WTA Окленд видео
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
