ВИДЕО. Реакция Свитолиной на победу в финале турнира WTA 250 в Окленде
Смотрите видеозапись пресс-конференции Элины после триумфа в Новой Зеландии
11 января украинка Элина Свитолина стала чемпионкой хардового турнира WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.
В финале Свитолина переиграла китаянку Ван Синьюй со счетом 6:4, 6:3. Этот трофей стал для Элины 19-м в карьере.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
После завершения противостояния Свитолина провела пресс-конференцию, на которой прокомментировала свой триумф.
Sport.ua предлагает читателям просмотреть видеозапись пресс-конференции Элины с переводом!
Следующим турниром Свитолиной будет Australian Open, который стартует 18 января.
ВИДЕО. Реакция Свитолиной на победу в финале турнира WTA 250 в Окленде
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Центральный поединок тура пройдет 11 января
Наставник «Лехии» Гданьск Джон Карвер не рассчитывает на 19-летнего Кирилла Пашко