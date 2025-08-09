Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ
Франция
09 августа 2025, 23:50 |
1322
2

Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ

Илья завершает трансфер во французский клуб

09 августа 2025, 23:50 |
1322
2
Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний футболист сборной Украины и английского «Борнмута» центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.

Борьбу за подписание украинца выиграл «ПСЖ». Фабрицио Романо сообщил, что трансферное соглашение заключено – парижане заплатят 67 миллионов евро с учетом бонусов.

Французские СМИ рассекретили зарплату Забарного. Сообщается, что Илья подпишет пятилетний контракт, а за первый сезон он получит чистыми 4,5 миллиона евро. Для сравнения, в «Борнмуте» он зарабатывал за год 2,6 млн евро.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.

По теме:
«Это нужно знать». Луис Энрике был недоволен проблемами с Забарным
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Хиляль приобрел форварда из Ливерпуля за 53 млн евро
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный зарплаты
Дмитрий Олейник Источник: L'Equipe
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик? Он явно не готов к бою с таким боксером»
Бокс | 09 августа 2025, 05:52 0
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик? Он явно не готов к бою с таким боксером»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик? Он явно не готов к бою с таким боксером»

Британец против того, чтобы соперником Александра стал Мозес Итаума

Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
Бокс | 09 августа 2025, 07:35 1
Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»

«Железный Майк» – о Холифилде

ВИДЕО. Цыганков отметился ассистом против Наполи. Крапивцов отыграл на ноль
Футбол | 09.08.2025, 22:43
ВИДЕО. Цыганков отметился ассистом против Наполи. Крапивцов отыграл на ноль
ВИДЕО. Цыганков отметился ассистом против Наполи. Крапивцов отыграл на ноль
Проклятие снято. ЛНЗ минимально одолел Эпицентр
Футбол | 09.08.2025, 17:28
Проклятие снято. ЛНЗ минимально одолел Эпицентр
Проклятие снято. ЛНЗ минимально одолел Эпицентр
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
Футбол | 09.08.2025, 09:16
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
OKs100
Чистыми значит без налогов. С налогами тогда около 9 миллионов в год - почти в 4 раза больше, чем у Борнмуте, 45 миллионов за 5 лет.
Ответить
+1
Тимощук такой Забавный
И + бонусом щи и пельмени от сафонова, после тренировок?
Ответить
0
Популярные новости
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
09.08.2025, 06:30
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
09.08.2025, 02:49 1
Бокс
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
08.08.2025, 21:30 1
Футбол
Фиорентина обратилась в УЕФА накануне потенциального матча против Полесья
Фиорентина обратилась в УЕФА накануне потенциального матча против Полесья
09.08.2025, 09:59
Футбол
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
08.08.2025, 07:01 5
Футбол
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
09.08.2025, 04:38
Бокс
Есть первые контакты. В Милане изменили планы на Довбика
Есть первые контакты. В Милане изменили планы на Довбика
08.08.2025, 13:03 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем