Черноморец подпишет контракт с опытным экс-защитником киевского клуба

Одесский «Черноморец» в ближайшее время подпишет контракт с опытным украинским защитником Василием Курко, который на данный момент находится в статусе свободного агента.

В воскресенье, 11 января, 30-летний футболист покинул киевскую «Оболонь», в составе которой выступал с июля 2024 года. «Моряки» провели успешные переговоры с защитником и в ближайшее время смогут официально объявить о сотрудничестве.

Курко ранее выступал за «Черноморец», где играл за вторую команду и U-19. Кроме того, в карьере футболист защищал цвета донецкого «Металлурга», харьковского «Металлиста», луцкой «Волыни», ровенского «Вереса» и других украинских клубов.

В нынешнем сезоне провел 11 матчей в Премьер-лиге, в которых забил один гол.

«Черноморец» набрал 38 баллов после 18 туров и занимает третье место в Первой лиге, позволяющее попасть в плей-офф за право повыситься в элитный дивизион. Отставание от лидера – черновицкой «Буковины» – составляет десять пунктов.