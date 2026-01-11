Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с опытным защитником
Украина. Премьер лига
11 января 2026, 13:36
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с опытным защитником

Василий Курко покинул расположение «Оболони»

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с опытным защитником
ФК Оболонь Киев. Василий Курко

Киевская Оболонь официально объявила о прекращении сотрудничества с украинским защитником Василием Курко. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Благодарим Василия за работу, вклад в команду и время, проведенное в клубе. Желаем успехов в дальнейшей карьере, новых вызовов и побед», – говорится в сообщении.

В текущем сезоне Василий провел в составе «пивоваров» 11 матчей и отличился 1 забитым мячом, демонстрируя самоотдачу и профессиональное отношение к делу на поле.

Олег Вахоцкий Источник: ФК Оболонь
