ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с опытным защитником

Киевская Оболонь официально объявила о прекращении сотрудничества с украинским защитником Василием Курко. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Благодарим Василия за работу, вклад в команду и время, проведенное в клубе. Желаем успехов в дальнейшей карьере, новых вызовов и побед», – говорится в сообщении.

В текущем сезоне Василий провел в составе «пивоваров» 11 матчей и отличился 1 забитым мячом, демонстрируя самоотдачу и профессиональное отношение к делу на поле.