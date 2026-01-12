«Значительное достижение». Испанский журналист поставил цель для Ваната
Дэвид Эстурильо считает, что украинский форвард должен забить более 10 мячей
Испанский журналист Давид Эстурильо рассказал, чего ожидает в голевом плане в текущем сезоне от украинского форварда «Жироны» Владислава Ваната.
«Владислав Ванат уже за полсезона сделал больше, чем Абель Руис и Боян Миовски вместе взятые в прошлом сезоне. Он не будет нападающим с показателем 15-20 голов (по крайней мере пока), но если он забьет 10-12, это все равно значительное достижение», - написал Эстурильо в Twitter.
В текущем сезоне Ванат сыграл в составе «Жироны» 18 матчей, в которых отличился шестью забитыми голами и одной результативной передачей. Контракт Владислава с испанским клубом рассчитан до лета 2030 года.
Ранее испанские журналисты оценили супергол Ваната.
