Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Значительное достижение». Испанский журналист поставил цель для Ваната
Испания
12 января 2026, 12:53 |
«Значительное достижение». Испанский журналист поставил цель для Ваната

Дэвид Эстурильо считает, что украинский форвард должен забить более 10 мячей

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Испанский журналист Давид Эстурильо рассказал, чего ожидает в голевом плане в текущем сезоне от украинского форварда «Жироны» Владислава Ваната.

«Владислав Ванат уже за полсезона сделал больше, чем Абель Руис и Боян Миовски вместе взятые в прошлом сезоне. Он не будет нападающим с показателем 15-20 голов (по крайней мере пока), но если он забьет 10-12, это все равно значительное достижение», - написал Эстурильо в Twitter.

В текущем сезоне Ванат сыграл в составе «Жироны» 18 матчей, в которых отличился шестью забитыми голами и одной результативной передачей. Контракт Владислава с испанским клубом рассчитан до лета 2030 года.

Ранее испанские журналисты оценили супергол Ваната.

Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
