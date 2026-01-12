Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
12 января 2026, 11:37
Клуб Украинской Премьер-лиги получил от Карпат 24 миллиона долларов

Президент «Руха» Григорий Козловский вложил внушительные деньги в новую академию

ФК Карпаты Львов

Клуб Украинской Премьер-лиги – львовский «Рух» – получил от «Карпат» 24 миллиона долларов в результате соглашения, которое было подписано 31 декабря 2024 года.

Планировалось, что клубы объединятся под брендом «зелено-белых» с сезона 2025/26 – «Рух» должен был прекратить свое существование, однако на данный момент обе команды продолжают выступать в чемпионате.

«Какая была сумма соглашения между «Карпатами» и «Рухом»? Окончательная цифра составила 24 миллиона долларов. Что произошло с этими деньгами? Они были полностью реинвестированы в новую академию президента «желто-черных» Козловского на так называемых «полях Маркевича».

Цена сооружения – 30 миллионов, то есть Григорию Петровичу пришлось доложить еще шесть (миллионов – прим) собственных», – рассказал инсайдер.

После 16 туров «Карпаты» набрали 19 баллов и разместились на девятой позиции в турнирной таблице. В активе подопечных Ивана Федыка тоже 19 пунктов, однако из-за худшей разницы забитых и пропущенных «Рух» идет десятым.

Serhii P.
а сенс вкладати гроші в академію без клубу в УПЛ? Більшість клубів для того і тримають весь ланцюжок: від академії до клубу у вищому дивізіоні, щоб мати можливість вигідно продати молодих гравців. А на вихованцях академії, які не грали на професійному рівні, багато не заробиш.
