Клуб Украинской Премьер-лиги получил от Карпат 24 миллиона долларов

Клуб Украинской Премьер-лиги – львовский «Рух» – получил от «Карпат» 24 миллиона долларов в результате соглашения, которое было подписано 31 декабря 2024 года.

Планировалось, что клубы объединятся под брендом «зелено-белых» с сезона 2025/26 – «Рух» должен был прекратить свое существование, однако на данный момент обе команды продолжают выступать в чемпионате.

«Какая была сумма соглашения между «Карпатами» и «Рухом»? Окончательная цифра составила 24 миллиона долларов. Что произошло с этими деньгами? Они были полностью реинвестированы в новую академию президента «желто-черных» Козловского на так называемых «полях Маркевича».

Цена сооружения – 30 миллионов, то есть Григорию Петровичу пришлось доложить еще шесть (миллионов – прим) собственных», – рассказал инсайдер.

После 16 туров «Карпаты» набрали 19 баллов и разместились на девятой позиции в турнирной таблице. В активе подопечных Ивана Федыка тоже 19 пунктов, однако из-за худшей разницы забитых и пропущенных «Рух» идет десятым.