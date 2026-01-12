«Оклад будет сохранен». Миколенко подпишет новый контракт с Эвертоном
Известный футбольный эксперт Олег Федорчук считает, украинскому защитнику не стоит уходить из АПЛ
В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua Олег Федорчук поделился своим мнением о ближайших перспективах защитника сборной Украины Виталия Миколенко.
– Уже есть сведения, что «Эвертон» с большой долей вероятности предложит Миколенко новый двухлетний контракт, – сказал Федорчук. – Я не знаю, что этому может помешать. Другое дело финансы. Думаю, со стороны Виталия было бы неуместным просить значительное повышение оклада. Притом, что защитник в составе, результативностью, мягко говоря, он не отличается.
Опять же, мой прогноз такой: будет новое соглашение с сохранением зарплаты, плюс могут включить бонусы в зависимости от количества проведенных матчей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 12 января и начнется в 22:10 по Киеву
Дубль Рафиньи и гол Левандовского принесли каталонцам победу над мадридским Реалом