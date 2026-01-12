Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Оклад будет сохранен». Миколенко подпишет новый контракт с Эвертоном
Англия
12 января 2026, 13:22 | Обновлено 12 января 2026, 13:23
Известный футбольный эксперт Олег Федорчук считает, украинскому защитнику не стоит уходить из АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua Олег Федорчук поделился своим мнением о ближайших перспективах защитника сборной Украины Виталия Миколенко.

– Уже есть сведения, что «Эвертон» с большой долей вероятности предложит Миколенко новый двухлетний контракт, – сказал Федорчук. – Я не знаю, что этому может помешать. Другое дело финансы. Думаю, со стороны Виталия было бы неуместным просить значительное повышение оклада. Притом, что защитник в составе, результативностью, мягко говоря, он не отличается.

Опять же, мой прогноз такой: будет новое соглашение с сохранением зарплаты, плюс могут включить бонусы в зависимости от количества проведенных матчей.

Володимир
Да , результативностью ( забитыми мячами ) он не отличается . Но это и не его , защитника ,  задача . Результативностью следует считать процент выигранных единоборств у нападающих соперников . А вот тут ,  к сожалению , проблема . Он не идёт в подавляющем числе ситуаций  в контактный отбор мяча у противника , а лишь пятится да сопровождает .. Сколько пропустил Эвертон после  прострелов и подач из- под Миколенко после его  таких защитных действий ! Поэтому и не спешат с новым контрактом !  Жаль .. Неужели он сам это не видит ? 
OKs100
Зря. Лучше бы перешёл в Стокпорт
