«Оклад будет сохранен». Миколенко подпишет новый контракт с Эвертоном

В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua Олег Федорчук поделился своим мнением о ближайших перспективах защитника сборной Украины Виталия Миколенко.

– Уже есть сведения, что «Эвертон» с большой долей вероятности предложит Миколенко новый двухлетний контракт, – сказал Федорчук. – Я не знаю, что этому может помешать. Другое дело финансы. Думаю, со стороны Виталия было бы неуместным просить значительное повышение оклада. Притом, что защитник в составе, результативностью, мягко говоря, он не отличается.

Опять же, мой прогноз такой: будет новое соглашение с сохранением зарплаты, плюс могут включить бонусы в зависимости от количества проведенных матчей.