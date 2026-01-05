Олег Саленко высказался о ближайших перспективах Артема Довбика
Известный в прошлом нападающий считает, что украинскому нападающему нужно бежать из Италии
Наверняка недостаток игровой практики не добавляет настроения нападающему итальянской «Ромы» и сборной Украины Артему Довбику, которого, по словам местной прессы, выставили на трансфер. Своим видением данной ситуации поделился авторитетный в прошлом нападающий Олег Саленко.
– Считаю, что в Италии Довбику лучше не оставаться, бежать оттуда, – сказал Саленко в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – Куда? Если есть возможность, то возвращаться в Ла Лигу. Он там был, как рыба в воде. Кстати, и мой рекорд превзошел по количеству забитых мячей за чемпионат (улыбается). Там более открытый футбол и нападающим немного легче себя проявить.
