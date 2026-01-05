Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
Олег Саленко высказался о ближайших перспективах Артема Довбика

Известный в прошлом нападающий считает, что украинскому нападающему нужно бежать из Италии

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Наверняка недостаток игровой практики не добавляет настроения нападающему итальянской «Ромы» и сборной Украины Артему Довбику, которого, по словам местной прессы, выставили на трансфер. Своим видением данной ситуации поделился авторитетный в прошлом нападающий Олег Саленко.

– Считаю, что в Италии Довбику лучше не оставаться, бежать оттуда, – сказал Саленко в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – Куда? Если есть возможность, то возвращаться в Ла Лигу. Он там был, как рыба в воде. Кстати, и мой рекорд превзошел по количеству забитых мячей за чемпионат (улыбается). Там более открытый футбол и нападающим немного легче себя проявить.

Артем Довбик сборная Украины по футболу Рома Рим Ла Лига
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
