Олег Саленко высказался о ближайших перспективах Артема Довбика

Наверняка недостаток игровой практики не добавляет настроения нападающему итальянской «Ромы» и сборной Украины Артему Довбику, которого, по словам местной прессы, выставили на трансфер. Своим видением данной ситуации поделился авторитетный в прошлом нападающий Олег Саленко.

– Считаю, что в Италии Довбику лучше не оставаться, бежать оттуда, – сказал Саленко в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – Куда? Если есть возможность, то возвращаться в Ла Лигу. Он там был, как рыба в воде. Кстати, и мой рекорд превзошел по количеству забитых мячей за чемпионат (улыбается). Там более открытый футбол и нападающим немного легче себя проявить.