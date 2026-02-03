Турнирная таблица АПЛ. Арсенал увеличил отрыв от Ман Сити до 6 очков

В Английской Премьер-лиге прошел 24-й тур, и изменилась турнирная таблица.

С 31 января по 2 февраля было сыграно 10 матчей, причем одна игра была вынесена на понедельник.

Лондонский Арсенал на выезде разгромил Лидс (4:0) и упрочил лидерство.

В центральном матче тура Ман Сити не удержал победу над Тоттенхэмом (2:2). За шпор дубль оформил Доминик Соланке, причем сравнял счет красивым ударом скорпиона.

Астон Вилла дома потерпела поражение от Брентфорда (0:1). Манчестер Юнайтед, Челси и Ливерпуль взяли по три очка в домашних поединках.

Преимущество канониров над Ман Сити, ближайшим конкурентом, выросло до 6 очков.

Топ-6 АПЛ: Арсенал (53 очкоа), Манчестер Сити (47), Астон Вилла (46), Ман Юнайтед (41), Челси (40), Ливерпуль (39),

В зоне вылета находятся Вест Хэм (20), Бернли (15), Вулверхэмптон (8).

АПЛ. 24-й тур

31.01. 17:00. Брайтон – Эвертон – 1:1

31.01. 17:00. Вулверхэмптон – Борнмут – 0:2

31.01. 17:00. Лидс – Арсенал – 0:4

31.01. 19:30. Челси – Вест Хэм – 3:2

31.01. 22:00. Ливерпуль – Ньюкасл – 4:1

01.02. 16:00. Астон Вилла – Брентфорд – 0:1

01.02. 16:00. Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 3:2

01.02. 16:00. Ноттингем Форест – Кристал Пэлас – 1:1

01.02. 18:30. Тоттенхэм – Манчестер Сити – 2:2

02.02. 22:00. Сандерленд – Бернли – 3:0

Турнирная таблица