  Турнирная таблица АПЛ. Арсенал увеличил отрыв от Ман Сити до 6 очков
Англия
03 февраля 2026, 14:57
Турнирная таблица АПЛ. Арсенал увеличил отрыв от Ман Сити до 6 очков

В Английской Премьер-лиге за уик-энд прошел 24-й тур

Турнирная таблица АПЛ. Арсенал увеличил отрыв от Ман Сити до 6 очков
Getty Images/Global Images Ukraine

В Английской Премьер-лиге прошел 24-й тур, и изменилась турнирная таблица.

С 31 января по 2 февраля было сыграно 10 матчей, причем одна игра была вынесена на понедельник.

Лондонский Арсенал на выезде разгромил Лидс (4:0) и упрочил лидерство.

В центральном матче тура Ман Сити не удержал победу над Тоттенхэмом (2:2). За шпор дубль оформил Доминик Соланке, причем сравнял счет красивым ударом скорпиона.

Астон Вилла дома потерпела поражение от Брентфорда (0:1). Манчестер Юнайтед, Челси и Ливерпуль взяли по три очка в домашних поединках.

Преимущество канониров над Ман Сити, ближайшим конкурентом, выросло до 6 очков.

Топ-6 АПЛ: Арсенал (53 очкоа), Манчестер Сити (47), Астон Вилла (46), Ман Юнайтед (41), Челси (40), Ливерпуль (39),

В зоне вылета находятся Вест Хэм (20), Бернли (15), Вулверхэмптон (8).

АПЛ. 24-й тур

  • 31.01. 17:00. Брайтон – Эвертон – 1:1
  • 31.01. 17:00. Вулверхэмптон – Борнмут – 0:2
  • 31.01. 17:00. Лидс – Арсенал – 0:4
  • 31.01. 19:30. Челси – Вест Хэм – 3:2
  • 31.01. 22:00. Ливерпуль – Ньюкасл – 4:1
  • 01.02. 16:00. Астон Вилла – Брентфорд – 0:1
  • 01.02. 16:00. Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 3:2
  • 01.02. 16:00. Ноттингем Форест – Кристал Пэлас – 1:1
  • 01.02. 18:30. Тоттенхэм – Манчестер Сити – 2:2
  • 02.02. 22:00. Сандерленд – Бернли – 3:0

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 24 16 5 3 46 - 17 07.02.26 17:00 Арсенал - Сандерленд31.01.26 Лидс 0:4 Арсенал25.01.26 Арсенал 2:3 Манчестер Юнайтед17.01.26 Ноттингем Форест 0:0 Арсенал08.01.26 Арсенал 0:0 Ливерпуль03.01.26 Борнмут 2:3 Арсенал 53
2 Манчестер Сити 24 14 5 5 49 - 23 08.02.26 18:30 Ливерпуль - Манчестер Сити01.02.26 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Сити24.01.26 Манчестер Сити 2:0 Вулверхэмптон17.01.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити07.01.26 Манчестер Сити 1:1 Брайтон04.01.26 Манчестер Сити 1:1 Челси 47
3 Астон Вилла 24 14 4 6 35 - 26 07.02.26 17:00 Борнмут - Астон Вилла01.02.26 Астон Вилла 0:1 Брентфорд25.01.26 Ньюкасл 0:2 Астон Вилла18.01.26 Астон Вилла 0:1 Эвертон07.01.26 Кристал Пэлас 0:0 Астон Вилла03.01.26 Астон Вилла 3:1 Ноттингем Форест 46
4 Манчестер Юнайтед 24 11 8 5 44 - 36 07.02.26 14:30 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм01.02.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Фулхэм25.01.26 Арсенал 2:3 Манчестер Юнайтед17.01.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити07.01.26 Бёрнли 2:2 Манчестер Юнайтед04.01.26 Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед 41
5 Челси 24 11 7 6 42 - 27 07.02.26 17:00 Вулверхэмптон - Челси31.01.26 Челси 3:2 Вест Хэм25.01.26 Кристал Пэлас 1:3 Челси17.01.26 Челси 2:0 Брентфорд07.01.26 Фулхэм 2:1 Челси04.01.26 Манчестер Сити 1:1 Челси 40
6 Ливерпуль 24 11 6 7 39 - 33 08.02.26 18:30 Ливерпуль - Манчестер Сити31.01.26 Ливерпуль 4:1 Ньюкасл24.01.26 Борнмут 3:2 Ливерпуль17.01.26 Ливерпуль 1:1 Бёрнли08.01.26 Арсенал 0:0 Ливерпуль04.01.26 Фулхэм 2:2 Ливерпуль 39
7 Брентфорд 24 11 3 10 36 - 32 07.02.26 19:30 Ньюкасл - Брентфорд01.02.26 Астон Вилла 0:1 Брентфорд25.01.26 Брентфорд 0:2 Ноттингем Форест17.01.26 Челси 2:0 Брентфорд07.01.26 Брентфорд 3:0 Сандерленд04.01.26 Эвертон 2:4 Брентфорд 36
8 Сандерленд 24 9 9 6 27 - 26 07.02.26 17:00 Арсенал - Сандерленд02.02.26 Сандерленд 3:0 Бёрнли24.01.26 Вест Хэм 3:1 Сандерленд17.01.26 Сандерленд 2:1 Кристал Пэлас07.01.26 Брентфорд 3:0 Сандерленд04.01.26 Тоттенхэм 1:1 Сандерленд 36
9 Фулхэм 24 10 4 10 34 - 35 07.02.26 17:00 Фулхэм - Эвертон01.02.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Фулхэм24.01.26 Фулхэм 2:1 Брайтон17.01.26 Лидс 1:0 Фулхэм07.01.26 Фулхэм 2:1 Челси04.01.26 Фулхэм 2:2 Ливерпуль 34
10 Эвертон 24 9 7 8 26 - 27 07.02.26 17:00 Фулхэм - Эвертон31.01.26 Брайтон 1:1 Эвертон26.01.26 Эвертон 1:1 Лидс18.01.26 Астон Вилла 0:1 Эвертон07.01.26 Эвертон 1:1 Вулверхэмптон04.01.26 Эвертон 2:4 Брентфорд 34
11 Ньюкасл 24 9 6 9 33 - 33 07.02.26 19:30 Ньюкасл - Брентфорд31.01.26 Ливерпуль 4:1 Ньюкасл25.01.26 Ньюкасл 0:2 Астон Вилла18.01.26 Вулверхэмптон 0:0 Ньюкасл07.01.26 Ньюкасл 4:3 Лидс04.01.26 Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас 33
12 Борнмут 24 8 9 7 40 - 43 07.02.26 17:00 Борнмут - Астон Вилла31.01.26 Вулверхэмптон 0:2 Борнмут24.01.26 Борнмут 3:2 Ливерпуль19.01.26 Брайтон 1:1 Борнмут07.01.26 Борнмут 3:2 Тоттенхэм03.01.26 Борнмут 2:3 Арсенал 33
13 Брайтон 24 7 10 7 34 - 32 08.02.26 16:00 Брайтон - Кристал Пэлас31.01.26 Брайтон 1:1 Эвертон24.01.26 Фулхэм 2:1 Брайтон19.01.26 Брайтон 1:1 Борнмут07.01.26 Манчестер Сити 1:1 Брайтон03.01.26 Брайтон 2:0 Бёрнли 31
14 Тоттенхэм 24 7 8 9 35 - 33 07.02.26 14:30 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм01.02.26 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Сити24.01.26 Бёрнли 2:2 Тоттенхэм17.01.26 Тоттенхэм 1:2 Вест Хэм07.01.26 Борнмут 3:2 Тоттенхэм04.01.26 Тоттенхэм 1:1 Сандерленд 29
15 Кристал Пэлас 24 7 8 9 25 - 29 08.02.26 16:00 Брайтон - Кристал Пэлас01.02.26 Ноттингем Форест 1:1 Кристал Пэлас25.01.26 Кристал Пэлас 1:3 Челси17.01.26 Сандерленд 2:1 Кристал Пэлас07.01.26 Кристал Пэлас 0:0 Астон Вилла04.01.26 Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас 29
16 Лидс 24 6 8 10 31 - 42 06.02.26 22:00 Лидс - Ноттингем Форест31.01.26 Лидс 0:4 Арсенал26.01.26 Эвертон 1:1 Лидс17.01.26 Лидс 1:0 Фулхэм07.01.26 Ньюкасл 4:3 Лидс04.01.26 Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед 26
17 Ноттингем Форест 24 7 5 12 24 - 35 06.02.26 22:00 Лидс - Ноттингем Форест01.02.26 Ноттингем Форест 1:1 Кристал Пэлас25.01.26 Брентфорд 0:2 Ноттингем Форест17.01.26 Ноттингем Форест 0:0 Арсенал06.01.26 Вест Хэм 1:2 Ноттингем Форест03.01.26 Астон Вилла 3:1 Ноттингем Форест 26
18 Вест Хэм 24 5 5 14 29 - 48 07.02.26 17:00 Бёрнли - Вест Хэм31.01.26 Челси 3:2 Вест Хэм24.01.26 Вест Хэм 3:1 Сандерленд17.01.26 Тоттенхэм 1:2 Вест Хэм06.01.26 Вест Хэм 1:2 Ноттингем Форест03.01.26 Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм 20
19 Бёрнли 24 3 6 15 25 - 47 07.02.26 17:00 Бёрнли - Вест Хэм02.02.26 Сандерленд 3:0 Бёрнли24.01.26 Бёрнли 2:2 Тоттенхэм17.01.26 Ливерпуль 1:1 Бёрнли07.01.26 Бёрнли 2:2 Манчестер Юнайтед03.01.26 Брайтон 2:0 Бёрнли 15
20 Вулверхэмптон 24 1 5 18 15 - 45 07.02.26 17:00 Вулверхэмптон - Челси31.01.26 Вулверхэмптон 0:2 Борнмут24.01.26 Манчестер Сити 2:0 Вулверхэмптон18.01.26 Вулверхэмптон 0:0 Ньюкасл07.01.26 Эвертон 1:1 Вулверхэмптон03.01.26 Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм 8
Полная таблица

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
