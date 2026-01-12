Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
12 января 2026, 11:59 |
Скандал в Полесье. Стало известно, кто хочет отстранить украинского игрока

Сергей Чоботенко попал в немилость руководителей житомирского клуба

ФК Полесье Житомир. Сергей Чоботенко

В житомирском «Полесье» разворачивается резонансная ситуация вокруг центрального защитника Сергея Чоботенко.

Украинский журналист Игорь Бурбас сообщил, что футболиста якобы отстранили от первой команды из-за давления на клуб со стороны его окружения во время переговоров по продлению контракта.

Сам Чоботенко эти заявления категорически отрицает. Защитник подчеркнул, что тренируется вместе с основной командой и находится в рабочем диалоге с руководством клуба. По его словам, никаких конфликтов не было, а информация о шантаже – вымысел.

Футболист подтвердил, что находится на клубной базе, принимает участие в тренировках и 13 января вместе с командой отправляется на сборы. В то же время он воздержался от комментариев по поводу деталей нового контракта, назвав их внутренними трудовыми вопросами.

Впрочем, по данным Sport.ua, в клубе действительно есть напряжение. Стало известно, что спортивный директор Вячеслав Шевчук и генеральный директор Владимир Загурский выступают за отстранение Чоботенко, считая его приближенным к бывшему главному тренеру Имаду Ашуру. Именно эти руководители якобы предлагают игроку значительно худшие условия – на уровне аутсайдеров УПЛ.

Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань категорически против такого развития событий и видит Чоботенко ключевым игроком команды.

В сезоне 2025/26 защитник провел 21 матч, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Его контракт действует до лета 2026 г., а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 1 миллион евро.

Чоботенко как раз был с Ашуром в плохих отношениях. Это с его слов татотаке рспространяли инфу, что в Полесье Ашура не уважают, считают профаном, и игроки дали ему прозвище "артист".
