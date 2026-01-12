Алексей ПАЛАМАРЧУК: «Такой мальчик, ходил там что-то»
Вратарь ЛНЗ высказался о Проспере Оба
Вратарь черкасского ЛНЗ Алексей Паламарчук высказался о нигерийском вингере Проспере Оба, который недавно перешел из ЛНЗ в донецкий «Шахтер»:
«Когда он пришел в команду – тихо, спокойно, такой мальчик, ходил там что-то, легионеры больше между собой общаются. По нему было сразу видно, что он футбольный, как он с мячом был. Но первое время он готовился отдельно, его физически готовили к этому, потому что он много пропустил.
Тренеры все говорили, разговаривали с футболистами, что он очень поможет команде, потому что по нему было видно, что ему нужно время и адаптация в коллективе, в стране. Он очень быстро это схватил на лету.
А по скорости – скажу честно, он на тренировках, бывает, так взрывается, что его трудно даже поймать сачком, просто на мопед нужно садиться, чтобы догнать, такси вызвать, чтобы успеть за ним».
