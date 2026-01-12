Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алексей ПАЛАМАРЧУК: «Такой мальчик, ходил там что-то»
Украина. Премьер лига
12 января 2026, 11:41 |
238
0

Алексей ПАЛАМАРЧУК: «Такой мальчик, ходил там что-то»

Вратарь ЛНЗ высказался о Проспере Оба

12 января 2026, 11:41 |
238
0
Алексей ПАЛАМАРЧУК: «Такой мальчик, ходил там что-то»
ФК ЛНЗ. Алексей Паламарчук

Вратарь черкасского ЛНЗ Алексей Паламарчук высказался о нигерийском вингере Проспере Оба, который недавно перешел из ЛНЗ в донецкий «Шахтер»:

«Когда он пришел в команду – тихо, спокойно, такой мальчик, ходил там что-то, легионеры больше между собой общаются. По нему было сразу видно, что он футбольный, как он с мячом был. Но первое время он готовился отдельно, его физически готовили к этому, потому что он много пропустил.

Тренеры все говорили, разговаривали с футболистами, что он очень поможет команде, потому что по нему было видно, что ему нужно время и адаптация в коллективе, в стране. Он очень быстро это схватил на лету.

А по скорости – скажу честно, он на тренировках, бывает, так взрывается, что его трудно даже поймать сачком, просто на мопед нужно садиться, чтобы догнать, такси вызвать, чтобы успеть за ним».

По теме:
Усилит Полесье? Ротань вернул в первую команду 23-летнего легионера
Металлист определился со спаррингами на межсезонье
Скандал в Полесье. Стало известно, кто хочет отстранить украинского игрока
Проспер Оба Алексей Паламарчук ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Денис Бойко
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Футбол | 12 января 2026, 06:55 0
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре

Клуб поздравил резервного вратаря Дениса Игнатенко

Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
Футбол | 12 января 2026, 08:00 7
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину

Валерий Газзаев отличился позорным высказыванием

Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
Футбол | 11.01.2026, 23:08
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
Романо подтвердил. Манчестер Юнайтед определился с временным тренером
Футбол | 12.01.2026, 09:57
Романо подтвердил. Манчестер Юнайтед определился с временным тренером
Романо подтвердил. Манчестер Юнайтед определился с временным тренером
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
Футбол | 11.01.2026, 23:35
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
11.01.2026, 09:29 47
Теннис
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
11.01.2026, 08:05 20
Теннис
Кличко принял сенсационное решение о своем будущем
Кличко принял сенсационное решение о своем будущем
11.01.2026, 05:42 4
Бокс
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
10.01.2026, 08:47 15
Футбол
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
10.01.2026, 14:19
Футбол
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
10.01.2026, 20:24 10
Футбол
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
11.01.2026, 09:00
Футбол
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
11.01.2026, 10:30 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем