Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полтава нацелилась на одного из лучших бомбардиров Второй лиги
Украина. Премьер лига
Полтава нацелилась на одного из лучших бомбардиров Второй лиги

Полузащитник Максим Щеглов может покинуть ФК «Тростянец» во время трансферного окна

ФК Тростянец. Максим Щеглов

Фланговый полузащитник ФК «Тростянец» Максим Щеглов может пойти на повышение и продолжить карьеру в элитном дивизионе чемпионата Украины.

В услугах 26-летнего футболиста заинтересована СК «Полтава», которая планирует усилить состав во время зимнего трансферного окна. На данный момент игрок находится на просмотре в расположении дебютанта Премьер-лиги.

В нынешнем сезоне Щеглов провел 19 матчей в чемпионате, в которых забил девять голов и является лучшим бомбардиром Группы B, а также занимает третье место среди всех игроков по забитым мячам в кампании 2025/26.

В своей карьере полузащитник выступал за житомирское «Полесье», «Сталь» Камянское, «Сумы» и другие украинские клубы.

После 16 туров «Полтава» набрала девять баллов и разместилась на 16-й позиции в турнирной таблице. Команда одержала две победы, трижды сыграла вничью и потерпела 11 поражений в элитном дивизионе.

