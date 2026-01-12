Полтава нацелилась на одного из лучших бомбардиров Второй лиги

Фланговый полузащитник ФК «Тростянец» Максим Щеглов может пойти на повышение и продолжить карьеру в элитном дивизионе чемпионата Украины.

В услугах 26-летнего футболиста заинтересована СК «Полтава», которая планирует усилить состав во время зимнего трансферного окна. На данный момент игрок находится на просмотре в расположении дебютанта Премьер-лиги.

В нынешнем сезоне Щеглов провел 19 матчей в чемпионате, в которых забил девять голов и является лучшим бомбардиром Группы B, а также занимает третье место среди всех игроков по забитым мячам в кампании 2025/26.

В своей карьере полузащитник выступал за житомирское «Полесье», «Сталь» Камянское, «Сумы» и другие украинские клубы.

После 16 туров «Полтава» набрала девять баллов и разместилась на 16-й позиции в турнирной таблице. Команда одержала две победы, трижды сыграла вничью и потерпела 11 поражений в элитном дивизионе.