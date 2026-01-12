Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ – Париж. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Франции
ПСЖ
12.01.2026 22:10 - : -
ФК Париж
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
12 января 2026, 03:33 | Обновлено 12 января 2026, 03:34
7
0

ПСЖ – Париж. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 января в 22:10 поединок Кубка Франции.

12 января 2026, 03:33 | Обновлено 12 января 2026, 03:34
7
0
ПСЖ – Париж. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 12 января, состоится матч 1/16 финала Кубка Франции, в котором встретятся «ПСЖ» и «Париж».

Игра пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:10 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

ПСЖ – Париж. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ПСЖ – Париж
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Дембел отказывается от нового контракта? Энрике ответил
Яркий дебют. Эндрик впервые забил во Франции и принес победу Лиону
Кроваво-золотых не остановить. Сенсационный лидер Лиги 1 забил три в Кубке
ПСЖ Париж Кубок Франции по футболу смотреть онлайн Илья Забарный
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
Теннис | 11 января 2026, 08:05 20
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!

Элина в двух сетах одолела Ван Синьюй в финале соревнований в Новой Зеландии

Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Футбол | 11 января 2026, 07:54 15
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера

Попов – о смерти Брагина

Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Теннис | 11.01.2026, 09:29
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
Футбол | 11.01.2026, 23:08
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
Манчестер Юнайтед повторяет антирекорд века
Футбол | 12.01.2026, 03:33
Манчестер Юнайтед повторяет антирекорд века
Манчестер Юнайтед повторяет антирекорд века
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
11.01.2026, 07:16 2
Футбол
Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на финал WTA 500 в Брисбене
Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на финал WTA 500 в Брисбене
11.01.2026, 07:31 2
Теннис
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
10.01.2026, 08:47 16
Футбол
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
11.01.2026, 17:21 13
Теннис
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
10.01.2026, 09:07 7
Футбол
Футболист Динамо категорически отказался возвращаться на родину
Футболист Динамо категорически отказался возвращаться на родину
10.01.2026, 09:55 7
Футбол
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
11.01.2026, 23:35
Футбол
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
11.01.2026, 05:55 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем