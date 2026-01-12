Франция12 января 2026, 03:33 | Обновлено 12 января 2026, 03:34
ПСЖ – Париж. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 января в 22:10 поединок Кубка Франции.
12 января 2026, 03:33 | Обновлено 12 января 2026, 03:34
В понедельник, 12 января, состоится матч 1/16 финала Кубка Франции, в котором встретятся «ПСЖ» и «Париж».
Игра пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:10 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
ПСЖ – Париж. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПСЖ – ПарижСмотреть трансляцию
