  Дембел отказывается от нового контракта? Энрике ответил
Франция
12 января 2026, 01:33
Дембел отказывается от нового контракта? Энрике ответил

Главный тренер ПСЖ прокомментировал ситуацию вокруг звездного нападающего

Дембел отказывается от нового контракта? Энрике ответил
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике выступил с опровержением данных о том, что Усман Дембеле ответил отказом на предложение пролонгировать соглашение с парижским клубом.

Ранее в прессе появились сведения, что форвард отклонил условия парижан с окладом в 30 млн евро, якобы рассчитывая на двукратное увеличение этой суммы.

«Это не более чем слухи, которые постоянно окружают «ПСЖ». Мы давно к такому адаптировались. Это внутренняя информация, и она не подлежит разглашению. Сейчас распространяется много фейков.

Вы можете полагать, что это важно для внесения разлада в ряды игроков и штаба, но этого не случится. Процесс переговоров – это естественная вещь, но он конфиденциален. Мы четко понимаем свои цели, и это приоритет.

Мы сохраняем спокойствие и концентрацию. Как правило, все вопросы решаются непосредственно на газоне, однако сейчас нас пытаются вывести из равновесия за пределами поля подобными выдумками. Это не имеет связи с действительностью».

Когда прозвучал вопрос о целесообразности сохранения в составе «ПСЖ» обладателя «Золотого мяча», тренер выдержал паузу около десяти секунд, после чего с улыбкой ответил на французском: «Это вопрос к спортивному директору. Вы можете обратиться к Луишу Кампушу и уточнить у него», – сообщил Энрике на встрече с журналистами.

Луис Энрике ПСЖ Усман Дембеле
Михаил Олексиенко Источник: RMC Sport
