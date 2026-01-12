Эмоциональное удаление Конте: тренер устроил скандал в матче с Интером
Антонио получил красную агрессию в сторону арбитров
Наставник «Наполи» Антонио Конте был удален с поля во второй половине противостояния с «Интером».
Матч 20–го тура Серии А между командами завершился вничью – 2:2. На 70–й минуте главный рефери Даниэле Довери после взаимодействия с системой ВАР указал на «точку» в ворота неаполитанцев за нарушение Амира Ррахмани против Генриха Мхитаряна.
Реакция Конте на это решение была крайне эмоциональной: тренер ударил по мячу у бровки, послав его в направлении ворот соперника, с силой швырнул бутылку на газон, после чего подбежал к резервному судье и высказал ему претензии на повышенных тонах.
За этот срыв арбитр предъявил специалисту красную карточку. Покидая техническую зону, Конте неоднократно прокричал: «Вам должно быть стыдно!»
Antonio Conte got sent off... but he just had to pop out and party after McTominay's equalizer! 🟥🥳 pic.twitter.com/qdGgL8JVDJ— Footballnus (@footballnus) January 11, 2026
