Эмоциональное удаление Конте: тренер устроил скандал в матче с Интером

Италия
12 января 2026, 02:57 |
Антонио получил красную агрессию в сторону арбитров

12 января 2026, 02:57 |
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Наполи» Антонио Конте был удален с поля во второй половине противостояния с «Интером».

Матч 20–го тура Серии А между командами завершился вничью – 2:2. На 70–й минуте главный рефери Даниэле Довери после взаимодействия с системой ВАР указал на «точку» в ворота неаполитанцев за нарушение Амира Ррахмани против Генриха Мхитаряна.

Реакция Конте на это решение была крайне эмоциональной: тренер ударил по мячу у бровки, послав его в направлении ворот соперника, с силой швырнул бутылку на газон, после чего подбежал к резервному судье и высказал ему претензии на повышенных тонах.

За этот срыв арбитр предъявил специалисту красную карточку. Покидая техническую зону, Конте неоднократно прокричал: «Вам должно быть стыдно!»

Антонио Конте Интер Милан Наполи Серия A Генрих Мхитарян Амир Ррахмани
Михаил Олексиенко Источник: Football-Italia
