Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
12 января 2026, 02:25 |
Флик – о триумфе в Суперкубке и игроках, которыми восхищается

Тренер рассказал о победе и своих героях на поле

Флик – о триумфе в Суперкубке и игроках, которыми восхищается
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «Барселоны» Ханси Флик поделился впечатлениями от триумфа над мадридским «Реалом» (3:2) в финальном поединке за Суперкубок Испании.

«Это было великолепно, мы выиграли важнейший финал. Противостояния с «Реалом» неизменно дарят потрясающие эмоции. Я испытываю гордость, ведь команда действовала на поле именно так, как мы планировали.

Я еще не заходил в раздевалку, сейчас там время торжества, я только видел, что ребята танцуют. Горжусь ими – мы провели чрезвычайно качественный матч, владели инициативой и контролировали мяч.

В итоге весь коллектив продемонстрировал тот футбол, который мы хотели видеть. Пришлось нелегко, но мы сражались как единое целое – это по–настоящему впечатляет.

Менталитет Рафиньи вызывает восхищение, у нас достаточно таких исполнителей, и он заряжает своей энергией всю команду. Упустив первую возможность, он реализовал второй шанс и обеспечил нам лидерство.

Как вы могли заметить, мы находились под серьезным давлением», – подчеркнул главный тренер каталонского клуба.

Ханс-Дитер Флик Барселона Реал Мадрид Суперкубок Испании по футболу Рафинья Диас
Михаил Олексиенко Источник: Marca
