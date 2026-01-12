Флик – о триумфе в Суперкубке и игроках, которыми восхищается

Тренер «Барселоны» Ханси Флик поделился впечатлениями от триумфа над мадридским «Реалом» (3:2) в финальном поединке за Суперкубок Испании.

«Это было великолепно, мы выиграли важнейший финал. Противостояния с «Реалом» неизменно дарят потрясающие эмоции. Я испытываю гордость, ведь команда действовала на поле именно так, как мы планировали.

Я еще не заходил в раздевалку, сейчас там время торжества, я только видел, что ребята танцуют. Горжусь ими – мы провели чрезвычайно качественный матч, владели инициативой и контролировали мяч.

В итоге весь коллектив продемонстрировал тот футбол, который мы хотели видеть. Пришлось нелегко, но мы сражались как единое целое – это по–настоящему впечатляет.

Менталитет Рафиньи вызывает восхищение, у нас достаточно таких исполнителей, и он заряжает своей энергией всю команду. Упустив первую возможность, он реализовал второй шанс и обеспечил нам лидерство.

Как вы могли заметить, мы находились под серьезным давлением», – подчеркнул главный тренер каталонского клуба.