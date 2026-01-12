Яркий дебют. Эндрик впервые забил во Франции и принес победу Лиону

11 января состоялся центральный матч 1/16 финала Кубка Франции, в котором встретились известные команды Лиги 1 – «Лилль» и «Лион».

Победу на арене «Стад Пьер-Моруа» одержали гости из Лиона, которые минимально переиграли соперника – 2:1.

Все три мяча были забиты в первой половине встречи: гости вышли вперёд уже на старте матча, однако «доги» на 28-й минуте восстановили равновесие.

Решающий гол забил бразилец Эндрик, контракт которого принадлежит мадридскому «Реалу».

Арендованный форвард отличился голом в своём дебютном матче во Франции, став героем для болельщиков «Лиона».

Кубок Франции. 1/16 финала, 11 января

«Лилль» – «Лион» – 1:2

Голы: Нгой, 28 – Морейра, 1, Эндрик, 42

«Шантийи» – «Ренн» – 1:3

Голы: Жозеф, 42 – Мерлен, 70, Аль-Тамари, 71, Лежандр, 78

Удаление: Ятабаре, 68

«Нант» – «Ницца» – 1:1 (3:5 по пен.)

Голы: Гирасси, 52 – Вахи, 68 (автогол)

«Мец» – «Монпелье» – 0:4

Голы: Саваньє, 8 (пен.), Иссуфу, 21, Шато, 46, Пеи, 64

«Ле-Ман» – «Нанси» – 0:0 (4:1 по пен.)