Украина. Премьер лига
12 января 2026, 03:53 | Обновлено 12 января 2026, 04:32
ПААЛМАРЧУК: «Мы много работали и заслужили первое место в УПЛ»

Голкипер ЛНЗ рассказал о своем выступлении в текущем сезоне ЛНЗ

ПААЛМАРЧУК: «Мы много работали и заслужили первое место в УПЛ»
YouTube. Алексей Паламарчук

Вратарь ЛНЗ Алексей Паламарчук в интервью Денису Бойку рассказал о текущем сезоне команды и своих ощущениях на вершине турнирной таблицы:

«Как команда ЛНЗ ощущает себя на вершине турнирной таблицы? То, что мы на первом месте после первого круга, для некоторых даже футболистов и тренеров стало небольшим шоком. Но я по жизни понимаю, что каждая награда дается тому, кто много работает. Мы действительно много работали, когда в команду пришел Виталий Пономарев, тренировались, разбирали соперников даже в товарищеских матчах. Думаю, мы заслужили первое место.

Когда выигрываешь у грандов чемпионата Украины, это всегда приятно. Для меня это большое желание играть и добиваться максимального результата каждый день.

Матчи против грандов, победили «Динамо» и «Шахтер» на выезде? Вратарю комфортнее, когда есть давление, потому что ты в тонусе, участвуешь в каждом моменте и концентрируешься до последней секунды. Когда команда доминирует, а моментов мало, легко расслабиться и допустить ошибку, поэтому важно быть сосредоточенным от первой до последней секунды.

Перед каждой игрой есть небольшое волнение – это нормально. Если волнения нет, значит человеку все равно на результат. Я стараюсь настраиваться спокойно: немного прогуляться, выпить кофе, пообщаться – это помогает. В раздевалке уже полностью готов к игре и выкладываюсь на максимум.

После матча с «Динамо» говорили о чемпионстве? Честно, мысли закрадываются. Мы понимаем, что после зимней паузы будет большое давление, ответственность, внимание к каждой ошибке. Но у нас нет задачи оценивать результат в целом – каждый матч, официальный или товарищеский, мы выходим только за победой.

Клуб не ставил задачу относительно места. Главная цель, которую озвучил главный тренер: каждый матч нужен только с победным результатом. Я человек, который любит побеждать во всем, даже на тренировках, и стараюсь выкладываться на максимум. Если очень сильно хотеть и правильно работать, можно добиваться результатов».

По теме:
ТАЛЛЕС: «Выиграть чемпионат Японии очень трудно. Я этим горжусь»
Вратарь сборной Украины прокомментировал подписание контракта с Полесьем
ПАЛАМАРЧУК: «Когда переходил в ЛНЗ, также интересовалась Александрия»
Денис Бойко Алексей Паламарчук чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы
Николай Степанов Источник: Денис Бойко
