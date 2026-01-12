Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
12 января 2026, 03:23 | Обновлено 12 января 2026, 04:32
ПАЛАМАРЧУК: «Когда переходил в ЛНЗ, также интересовалась Александрия»

Голкипер рассказал, как происходил его трансфер из Ингульца в ЛНЗ

YouTube. Алексей Паламарчук

Вратарь Алексей Паламарчук в интервью Денису Бойко рассказал, как во время выступлений за Ингулец получил приглашение от ЛНЗ и отметил, что также велись переговоры с Александрией:

«Сначала мне позвонил шеф-скаут Алексей Снижко и сказал, что клуб очень заинтересован мной. Это было еще после матча с ними, когда второй матч сыграли у нас. В Александрии мы тогда принимали, сыграли 0:0, и вечером мне позвонили, так как там произошла смена руководства в ЛНЗ. Так получилось, что мне позвонили и сказали, что на следующий день позвонит Василий Каюк.

Мне было очень интересно и приятно. Они позвонили и сделали предложение. Мне все понравилось. Была еще ситуация, когда начали звонить из Александрии и спрашивать, что есть. Я сказал: есть такой вариант, мне предлагают.

ЛНЗ решил вопрос по мне с президентом Ингульца напрямую. Он мне позвонил, мы поговорили, и он сказал, что отпускает меня. Сказал: я отпущу тебя только в том случае, если команда вылетит из Премьер-лиги. Так и вышло.

Я очень благодарен всем, с кем успел поработать и с кем до сих пор общаюсь. Это был хороший период. Финансовые условия действительно улучшились по сравнению с Ингульцом. Все секреты не расскажешь, но да, улучшилось».

ТАЛЛЕС: «Выиграть чемпионат Японии очень трудно. Я этим горжусь»
ПААЛМАРЧУК: «Мы много работали и заслужили первое место в УПЛ»
Вратарь сборной Украины прокомментировал подписание контракта с Полесьем
Алексей Паламарчук ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александрия трансферы УПЛ трансферы Денис Бойко
Николай Степанов Источник: Денис Бойко
