ПАЛАМАРЧУК: «Когда переходил в ЛНЗ, также интересовалась Александрия»

Вратарь Алексей Паламарчук в интервью Денису Бойко рассказал, как во время выступлений за Ингулец получил приглашение от ЛНЗ и отметил, что также велись переговоры с Александрией:

«Сначала мне позвонил шеф-скаут Алексей Снижко и сказал, что клуб очень заинтересован мной. Это было еще после матча с ними, когда второй матч сыграли у нас. В Александрии мы тогда принимали, сыграли 0:0, и вечером мне позвонили, так как там произошла смена руководства в ЛНЗ. Так получилось, что мне позвонили и сказали, что на следующий день позвонит Василий Каюк.

Мне было очень интересно и приятно. Они позвонили и сделали предложение. Мне все понравилось. Была еще ситуация, когда начали звонить из Александрии и спрашивать, что есть. Я сказал: есть такой вариант, мне предлагают.

ЛНЗ решил вопрос по мне с президентом Ингульца напрямую. Он мне позвонил, мы поговорили, и он сказал, что отпускает меня. Сказал: я отпущу тебя только в том случае, если команда вылетит из Премьер-лиги. Так и вышло.

Я очень благодарен всем, с кем успел поработать и с кем до сих пор общаюсь. Это был хороший период. Финансовые условия действительно улучшились по сравнению с Ингульцом. Все секреты не расскажешь, но да, улучшилось».