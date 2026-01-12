Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Форвард Барселоны вышел на второе место по голам в ворота Реала
12 января 2026, 03:09 | Обновлено 12 января 2026, 03:10
Форвард Барселоны вышел на второе место по голам в ворота Реала

Левандовски сравнялся с Суаресом и Гризманном

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски забил гол в решающей игре за Суперкубок Испании против мадридского «Реала», которая принесла каталонцам победу со счетом 3:2. Для польского нападающего этот мяч стал 12–м в очных встречах с «королевским клубом» за всю его профессиональную карьеру.

По информации Stats Foot, благодаря этому результату Левандовски догнал по числу голов «Реалу» бывшего уругвайского лидера сине–гранатовых Луиса Суареса и французского форварда «Атлетико» Антуана Гризманна. В XXI столетии лишь легендарный аргентинец Лионель Месси поражал ворота мадридцев чаще – на его счету 26 точных ударов.

За все время 37–летний поляк принял участие в 18 поединках против «Реала», представляя три разных клуба: «Барселону» (10 матчей, шесть голов), дортмундскую «Боруссию» (пять игр, пять голов) и «Баварию» (три встречи, один гол).

Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
