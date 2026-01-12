Украина. Премьер лига12 января 2026, 02:40 | Обновлено 12 января 2026, 03:45
Шахтер или Динамо? Какой клуб имеет наибольший процент владения мячом в УПЛ
Донецкая команда имеет показатель 67,3% владения мячом
Донецкий Шахтер имеет самый большой процент владения мячом в первой части сезона УПЛ
Горняки имеют самый средний показатель владения мячом в поединках первой части УПЛ.
У подопечных Арды Турана показатель – 67,3% владения мячом.
Команды с наибольшим процентом владения мячом в сезоне УПЛ:
- 1. Шахтер – 67,3%
- 2. Динамо – 58,9%
- 3. Полесье – 53,9%
- 4. Металлист 1925 – 53,4%
- 5. Заря – 52,7%
Данные: Wyscout
