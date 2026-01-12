Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер или Динамо? Какой клуб имеет наибольший процент владения мячом в УПЛ
Украина. Премьер лига
12 января 2026, 02:40 | Обновлено 12 января 2026, 03:45
43
0

Шахтер или Динамо? Какой клуб имеет наибольший процент владения мячом в УПЛ

Донецкая команда имеет показатель 67,3% владения мячом

12 января 2026, 02:40 | Обновлено 12 января 2026, 03:45
43
0
Шахтер или Динамо? Какой клуб имеет наибольший процент владения мячом в УПЛ
УПЛ. ФК Шахтер

Донецкий Шахтер имеет самый большой процент владения мячом в первой части сезона УПЛ

Горняки имеют самый средний показатель владения мячом в поединках первой части УПЛ.

У подопечных Арды Турана показатель – 67,3% владения мячом.

Команды с наибольшим процентом владения мячом в сезоне УПЛ:

  • 1. Шахтер – 67,3%
  • 2. Динамо – 58,9%
  • 3. Полесье – 53,9%
  • 4. Металлист 1925 – 53,4%
  • 5. Заря – 52,7%

Данные: Wyscout

По теме:
ТАЛЛЕС: «Выиграть чемпионат Японии очень трудно. Я этим горжусь»
ПААЛМАРЧУК: «Мы много работали и заслужили первое место в УПЛ»
Вратарь сборной Украины прокомментировал подписание контракта с Полесьем
Wyscout Динамо Киев рейтинг чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк статистика Александрия Украинская Премьер-лига Рух Львов
Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
Теннис | 11 января 2026, 17:21 12
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала

11 января Марта уступила первой ракетке мира в решающем поединке пятисотника в Брисбене

Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
Футбол | 11 января 2026, 06:23 0
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул

В полуфинальных поединках сыграют: Сенегал – Египет, Нигерия – Марокко

Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Теннис | 11.01.2026, 09:29
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Манчестер Юнайтед повторяет антирекорд века
Футбол | 12.01.2026, 03:33
Манчестер Юнайтед повторяет антирекорд века
Манчестер Юнайтед повторяет антирекорд века
Экс-вратарь Динамо внесен в базу Миротворец за пропаганду войны
Футбол | 11.01.2026, 22:45
Экс-вратарь Динамо внесен в базу Миротворец за пропаганду войны
Экс-вратарь Динамо внесен в базу Миротворец за пропаганду войны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
10.01.2026, 07:33 18
Футбол
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
10.01.2026, 11:20 16
Теннис
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
10.01.2026, 09:07 7
Футбол
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
10.01.2026, 20:24 10
Футбол
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
10.01.2026, 05:55 5
Биатлон
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
11.01.2026, 09:00
Футбол
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
10.01.2026, 08:47 16
Футбол
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
11.01.2026, 05:55 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем