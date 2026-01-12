Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
12 января 2026, 03:42
Вратарь сборной Украины прокомментировал подписание контракта с Полесьем

Евгений Волынец останется в Житомире до 2028 года

Вратарь сборной Украины прокомментировал подписание контракта с Полесьем
ФК Полесье. Евгений Волынец

Вратарь национальной сборной Украины и житомирского «Полесья» Евгений Волынец прокомментировал подписание нового контракта с «стаей».

– Как в целом прошел отпуск, где был? Что делал, что видел?

– Отпуск прошел хорошо. Был довольно насыщенным. Провел в кругу семьи, съездил домой, увидел родных, отпраздновал праздники.

– Скажи, по кому или по чему ты больше всего скучал?

– В «Полесье» или в целом?

– Давай в «Полесье» и в целом.

– Уже была довольно сложная часть сезона. Поэтому уже где-то и отдохнуть хотелось. Хотелось просто немного перевести дух. Я думаю, что это удалось, и с новыми силами будем работать дальше. А по кому скучал... Уже последние дни было сложно, хотелось вернуться в коллектив и увидеть, можно так сказать, старые лица. Конечно, рад всех видеть и, думаю, что на сборах уже будет наоборот.

– Сколько лишних килограммов набрал за это время?

– Сегодня вставал на весы дома, это был игровой вес, поэтому думаю, что не набрал.

– А сколько раз в общей сложности посещал спортзал?

– По той программе, что дали, так и посещал зал. В принципе, ту работу, которую предложили, выполнил. Довольно часто и довольно много посещал зал.

– Готов к сборам?

– Посмотрим.

– Ты недавно в своем интервью говорил о том, что вот эти полгода – это, можно сказать, один из лучших этапов в твоей карьере. И сегодня сразу по возвращении из отпуска ты переподписываешь контракт. Что стало ключевым фактором в этом решении?

– С первого дня, как у нас начались с клубом разговоры о продлении контракта, я на 100% знал, что хочу здесь остаться, и поэтому продолжались переговоры. Думаю, что и клуб доволен, что я остаюсь. И, конечно, я тоже доволен, что я здесь остаюсь.

– На данном этапе карьеры что для тебя значит «Полесье»?

– Это тот клуб, где ты хочешь играть и где ты хочешь побеждать. Думаю, что сейчас очень много футболистов в Украине, которые хотят сюда попасть. Поэтому это уже своеобразный бренд. И это клуб, где действительно хочешь находиться каждый день.

– Вместе с новым соглашением какие цели ставишь перед собой?

– Побеждать в каждом матче. И так как «Полесье» занимало уже пятое-четвертое место, то в начале – сделать шаг вперед.

Дмитрий Вус Источник: ФК Полесье
