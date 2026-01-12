ВИДЕО. Гол чемпионства, взлеты и падения. Итоги 2025 года для Динамо

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
12 января 2026, 02:23 | Обновлено 12 января 2026, 03:08
Пресс-служба динамовцев выложила футбольный видеоотчет

ФК Динамо

Клуб «Динамо» Киев выложил видеосюжет, посвященный итогам 2025 года для основной команды.

В видеоролике клуб предлагает вспомнить прошлый футбольный год, ставший для киевлян чемпионским.

В видео вспоминаются ключевые моменты, яркие эмоции, взлеты и падения, а также важнейшие события, определявшие путь команды в течение 2025 года.

Обозначены планы «Динамо» на ближайший месяц. В клуб обещают быстрое возвращение из отпуска и новые футбольные приключения.

Динамо Киев видео чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига итоги сезона УПЛ
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
