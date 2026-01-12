ВИДЕО. Гол чемпионства, взлеты и падения. Итоги 2025 года для Динамо
Пресс-служба динамовцев выложила футбольный видеоотчет
Клуб «Динамо» Киев выложил видеосюжет, посвященный итогам 2025 года для основной команды.
В видеоролике клуб предлагает вспомнить прошлый футбольный год, ставший для киевлян чемпионским.
В видео вспоминаются ключевые моменты, яркие эмоции, взлеты и падения, а также важнейшие события, определявшие путь команды в течение 2025 года.
Обозначены планы «Динамо» на ближайший месяц. В клуб обещают быстрое возвращение из отпуска и новые футбольные приключения.
