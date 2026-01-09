Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Футболист Динамо категорически отказался возвращаться на родину
Украина. Премьер лига
09 января 2026, 22:02 |
2490
2

Футболист Динамо категорически отказался возвращаться на родину

Бленуце не вернется в Румынию, сообщил Митителу

09 января 2026, 22:02 |
2490
2 Comments
Футболист Динамо категорически отказался возвращаться на родину
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Бленуце

Нападающий киевского «Динамо» Владислав Бленуце не рассматривает варианты возвращения в чемпионат Румынии. Об этом рассказал владелец ФК «Университета Крайова 1948» Адриан Митителу, который недавно общался с футболистом.

По словам функционера, Бленуце четко дал понять, что не планирует менять клубную прописку и останется в «Динамо». Форвард не намерен обращаться в ФИФА за специальным разрешением, ведь в текущем сезоне уже выступал за два клуба, что делает трансфер невозможным. Также игрок категорически отверг вариант возвращения в Румынию, несмотря на слухи об интересе со стороны бухарестского «Динамо».

Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.

По теме:
Известно, на сколько подпишет с Оболонью контракт первый зимний новичок
В Металлисте рассказали, будут ли увольнять главного тренера
Новый тренер Карпат дал первый комментарий. И обратился к болельщикам
Адриан Митителу Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Владислав Бленуце
Дмитрий Олийченко Источник: Gazeta Sporturilor
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футболист сборной Украины получил много предложений, но выбрал Динамо
Футбол | 09 января 2026, 23:02 0
Футболист сборной Украины получил много предложений, но выбрал Динамо
Футболист сборной Украины получил много предложений, но выбрал Динамо

Денис Попов – о подписании контракта с киевлянами

Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
Бокс | 09 января 2026, 00:13 1
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»

Алгиери уверен, что Усик снова победит

Левандовски рассказал, почему Барселона просила его перестать забивать голы
Футбол | 09.01.2026, 20:10
Левандовски рассказал, почему Барселона просила его перестать забивать голы
Левандовски рассказал, почему Барселона просила его перестать забивать голы
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
Футбол | 09.01.2026, 10:46
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Футбол | 09.01.2026, 08:03
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
😸
Ні ху ху не знайшов на посилення олійника про цього кадра
Олійник ти вже румунську вивчаєш?? вирішив накивати п'ятами з країни, піздюк спіртовий?!?
Ответить
+1
Diesel
у нього контракт до 2030 року 
зп 35 тис евро міс
нах йому кудись йти)))
банку полірує - лаве йде))
Ответить
0
Популярные новости
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
09.01.2026, 04:32
Бокс
Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов
Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов
08.01.2026, 09:02 5
Футбол
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
08.01.2026, 09:57 5
Биатлон
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с основным центральным защитником
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с основным центральным защитником
07.01.2026, 18:27 53
Футбол
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
09.01.2026, 06:02 8
Футбол
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
09.01.2026, 08:33 6
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
09.01.2026, 09:33 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем