Футболист Динамо категорически отказался возвращаться на родину

Нападающий киевского «Динамо» Владислав Бленуце не рассматривает варианты возвращения в чемпионат Румынии. Об этом рассказал владелец ФК «Университета Крайова 1948» Адриан Митителу, который недавно общался с футболистом.

По словам функционера, Бленуце четко дал понять, что не планирует менять клубную прописку и останется в «Динамо». Форвард не намерен обращаться в ФИФА за специальным разрешением, ведь в текущем сезоне уже выступал за два клуба, что делает трансфер невозможным. Также игрок категорически отверг вариант возвращения в Румынию, несмотря на слухи об интересе со стороны бухарестского «Динамо».

Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.