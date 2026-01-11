Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Гремио подписал экс-вингера Шахтера Тете
Бразилия
11 января 2026, 19:58
ОФИЦИАЛЬНО. Гремио подписал экс-вингера Шахтера Тете

Бразильский хавбек «Панатинаикоса» вернулся на родину

11 января 2026, 19:58
ОФИЦИАЛЬНО. Гремио подписал экс-вингера Шахтера Тете
gremio.net

Клуб бразильской Серии А «Гремио» официально завершил подписание 25-летнего вингера «Панатинаикоса» Тете.

Футболист оформил с «трехцветными» контракт на четыре года – до конца 2029-го.

О сумме сделки официально не сообщается.

Тете известен в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», который семь лет назад заплатил за него «Гремио» 15 миллионов евро.

Тете Панатинаикос Гремио Шахтер Донецк трансферы
Алексей Сливченко Источник: ФК Гремио
