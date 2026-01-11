Бразилия11 января 2026, 19:58 |
757
1
ОФИЦИАЛЬНО. Гремио подписал экс-вингера Шахтера Тете
Бразильский хавбек «Панатинаикоса» вернулся на родину
11 января 2026, 19:58 |
757
Клуб бразильской Серии А «Гремио» официально завершил подписание 25-летнего вингера «Панатинаикоса» Тете.
Футболист оформил с «трехцветными» контракт на четыре года – до конца 2029-го.
О сумме сделки официально не сообщается.
Тете известен в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», который семь лет назад заплатил за него «Гремио» 15 миллионов евро.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 января 2026, 19:05 0
Киевляне хотят приобрести Айдина из «Вереса»
Теннис | 11 января 2026, 09:29 45
Невероятная неделя Марты завершилась досадным поражением от первой ракетки мира
Футбол | 11.01.2026, 08:08
Футбол | 11.01.2026, 07:54
Футбол | 11.01.2026, 12:45
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Покорив Європу і повертається додому переможцем . 50 мільонів і не менше
Популярные новости
10.01.2026, 14:57 1
11.01.2026, 08:05 19
10.01.2026, 05:55 5
10.01.2026, 14:19
09.01.2026, 21:21
10.01.2026, 07:33 18
11.01.2026, 05:55 1
10.01.2026, 02:22 2