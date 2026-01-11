Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-вратарь Динамо внесен в базу Миротворец за пропаганду войны
Украина. Премьер лига
11 января 2026, 22:45 | Обновлено 11 января 2026, 22:59
2868
5

Экс-вратарь Динамо внесен в базу Миротворец за пропаганду войны

Филимонов поддерживает войну путина

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Филимонов

Бывший вратарь киевского «Динамо» россиянин Александр Филимонов был внесен в базу организации Миротворец, которая исследует признаки преступлений против национальной безопасности Украины.

«Пропаганда войны. Участие в мероприятиях, направленных на героизацию военных преступников, которые участвовали в убийствах мирных граждан Украины, уничтожении городов и сел Украины.

Публичная поддержка российской агрессии и убийств граждан Украины. Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Соучастник преступлений российской власти против Украины и ее граждан», – говорится в сообщении Миротворца.

Филимонов играл за «Динамо» в 2001 году, а больше всего украинцам запомнился своим ляпом в матче сборной Украины против россиян.

Александр Филимонов Динамо Киев российско-украинская война
Дмитрий Олийченко Источник
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
_ Moore
Орбу - також екскріт
Ответить
+3
avk2307
Цікаво чому спорт.юа ніколи тимощука не називає екс гравцем шахтарів
Ответить
+2
Стюард #11
Мразь
Ответить
+1
Bulba_sumkin
Уж немного ли бывших игроков (тренеров) нквдшного клуба поддерживают войну?🤔
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
