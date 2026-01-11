Экс-вратарь Динамо внесен в базу Миротворец за пропаганду войны

Бывший вратарь киевского «Динамо» россиянин Александр Филимонов был внесен в базу организации Миротворец, которая исследует признаки преступлений против национальной безопасности Украины.

«Пропаганда войны. Участие в мероприятиях, направленных на героизацию военных преступников, которые участвовали в убийствах мирных граждан Украины, уничтожении городов и сел Украины.

Публичная поддержка российской агрессии и убийств граждан Украины. Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Соучастник преступлений российской власти против Украины и ее граждан», – говорится в сообщении Миротворца.

Филимонов играл за «Динамо» в 2001 году, а больше всего украинцам запомнился своим ляпом в матче сборной Украины против россиян.