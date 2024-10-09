«Это была Божья помощь». 25 лет голу Шевченко в ворота россии

9 октября 1999 года в москве состоялся футбольный матч последнего тура квалификационного раунда чемпионата Европы между хозяевами и сборной Украины. Итоговая ничья – 1:1 помогла украинцам продолжить борьбу за путевку, а россияне вынуждены были сойти с дистанции.

Участник памятного противостояния, которое произошло ровно 25 лет назад, полузащитник Сергей Мизин в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помогло украинцам добиться нужного результата:

– Не буду оригинальным, если скажу, что ажиотаж был невероятный, ведь в случае победы хозяева завоевывали прямой пропуск в финальную часть Евро. Чтобы дело не дошло до конфликтов и в целях безопасности было решено, что мы будем проживать в апартаментах посольства Украины в москве. Создавалось впечатление, что речь идет не о квалификационном раунде, а финальном поединке чемпионата континента.

– Когда на 76-й минуте хозяева вышли вперед, не появилось ли опасение, что все может закончиться печально?

– Нет, настроенность оставалась максимальной. Я продолжал играть в опорной зоне полузащиты, а сразу после пропущенного мяча наставник Йожеф Сабо провел замены, чтобы добавить нашей атаке интенсивности. Это пошло на пользу, территориальное преимущество уже было на нашей стороне. На 86-й минуте россияне в борьбе со мной на левом фланге полузащиты нарушили правила, и мы получили право на пробитие штрафного. До ворот хозяев было метров 35…

– В тех командах, ряды которых защищали, все стандартные положения выполняли вы.

– В сборной была другая ситуация. Это право было закреплено за Андреем Шевченко. Я же сразу побежал закрывать, как говорится, дальнюю штангу, с расчетом добить мяч, если бы отбил вратарь.

– Тогда уточните, в том игровом эпизоде ​​Шевченко пробивал по воротам или делал нацеленную передачу?

– Знаю, что было много дискуссий на эту тему. Я считаю, что гол Шевченко – это Божья помощь. В Киеве перед отъездом в москву все футболисты сборной посетили церковь, помолились, попросили у Господа поддержки.

– После финального свистка обошлось без эксцессов?

– Мы еще долго оставались в раздевалке, ведь нас пришел поздравить премьер-министр Валерий Пустовойтенко. Снова ночевали на территории посольства Украины в москве, а уже на следующий день отправились в аэропорт, где нас ждал чартер. Конечно, из тех семи матчей, которые я провел за сборную, именно этот, 25-летней давности – самый памятный. Убежден, что для всей Украины. Потому что на чужом поле мы продемонстрировали непоколебимость, мастерство и добились желаемой ничьей, которая приравнивалась к победе.