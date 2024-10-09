ВИДЕО. Легендарному голу Шевченко в ворота россиян – 25 лет
Сборной Украины этот гол позволил квалифицироваться в стадию плей-офф
9 октября 1999 года форвард сборной Украины Андрей Шевченко забил один из важнейших голов в истории команды. В матче квалификации к Евро-2000 Шевченко на 87-й минуте забил со штрафного сборной России.
Не обошлось без курьеза, ведь в том моменте украинской сборной помог голкипер соперника Александр Филимонов.
«Мне говорил Йожеф Сабо, чтобы я тогда шел в штрафную площадку. Но я выбрал для себя, что должен ударить», – вспоминал тот эпизод футболист.
Сборная Украины, в итоге, прошла квалификацию без единого поражения. А в стадии плей-офф подопечные Йожефа Сабо уступили Словении.
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