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  4. ВИДЕО. Легендарному голу Шевченко в ворота россиян – 25 лет
Сборная УКРАИНЫ
09 октября 2024, 16:43 | Обновлено 09 октября 2024, 17:18
807
3

ВИДЕО. Легендарному голу Шевченко в ворота россиян – 25 лет

Сборной Украины этот гол позволил квалифицироваться в стадию плей-офф

09 октября 2024, 16:43 | Обновлено 09 октября 2024, 17:18
807
3
ВИДЕО. Легендарному голу Шевченко в ворота россиян – 25 лет
Спорт-Экспресс. Андрей Шевченко

9 октября 1999 года форвард сборной Украины Андрей Шевченко забил один из важнейших голов в истории команды. В матче квалификации к Евро-2000 Шевченко на 87-й минуте забил со штрафного сборной России.

Не обошлось без курьеза, ведь в том моменте украинской сборной помог голкипер соперника Александр Филимонов.

«Мне говорил Йожеф Сабо, чтобы я тогда шел в штрафную площадку. Но я выбрал для себя, что должен ударить», – вспоминал тот эпизод футболист.

Сборная Украины, в итоге, прошла квалификацию без единого поражения. А в стадии плей-офф подопечные Йожефа Сабо уступили Словении.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Комментарии 3
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apepa
Филимонов клоун конечно
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0
В'ячеслав
Ебнули Барсу в 98 и с тех пор каждый день вспоминают так и с  этим голом.С утра до  вечера.Зачем?
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-1
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