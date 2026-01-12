Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
12 января 2026, 01:58 | Обновлено 12 января 2026, 01:59
Хет-трик и шесть голов. В Португалии команды выдали безумную ничью

«Насьонал» и «Санта-Клара» подняли настроение нейтральным болельщикам

В воскресенье, 11 января, прошли два перенесенных матча 16-го тура чемпионата Португалии.

Поединок между клубами «Насьонал» и «Санта-Клара» оказался невероятно результативным и интригующим. Команды забили на двоих по шесть мячей, но так и не выявили победителя – 3:3.

На последних минутах «Санта-Клара» спаслась от поражения, хотя после первых 15 минут «Морейренсе» уступал со счетом 0:2.

Безусловным героем встречи стал Хесус Диас из Венесуэлы. Нападающий «Насьоналя» оформил хет-трик, существенно пополнив свой голевой актив.

«Морейренсе» подтвердил статус лидера в матче с «Тонделой», записав на свой счёт минимальную победу – 1:0.

Чемпионат Португалии. 16-й тур, 11 января

«Насьонал» – «Санта-Клара» – 3:3

Голы: Рамирес, 21, 38 (пен.), 50 – Винисиус Лопес, 4, Пауло Виктор, 15, Элиас Мануэл, 90+5

«Морейренсе» – «Тондела» – 1:0

Гол: Маракас, 62

Турнирная таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Порту 17 16 1 0 36 - 4 18.01.26 22:30 Витория Гимараеш - Порту04.01.26 Санта Клара 0:1 Порту29.12.25 Порту 2:0 АВС22.12.25 Алверка 0:3 Порту15.12.25 Порту 3:1 Эштрела Амадора07.12.25 Тондела 0:2 Порту 49
2 Спортинг Лиссабон 17 13 3 1 47 - 9 16.01.26 22:15 Спортинг Лиссабон - Каза Пия02.01.26 Жил Висенте 1:1 Спортинг Лиссабон28.12.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Риу Аве23.12.25 Витория Гимараеш 1:4 Спортинг Лиссабон13.12.25 Спортинг Лиссабон 6:0 АВС05.12.25 Бенфика 1:1 Спортинг Лиссабон 42
3 Бенфика 17 11 6 0 36 - 11 17.01.26 22:30 Риу Аве - Бенфика03.01.26 Бенфика 3:1 Эшторил28.12.25 Брага 2:2 Бенфика22.12.25 Бенфика 1:0 Фамаликау14.12.25 Морейренсе 0:4 Бенфика05.12.25 Бенфика 1:1 Спортинг Лиссабон 39
4 Жил Висенте 17 7 7 3 22 - 12 17.01.26 17:30 Жил Висенте - Насьонал02.01.26 Жил Висенте 1:1 Спортинг Лиссабон28.12.25 Арока 2:2 Жил Висенте20.12.25 Жил Висенте 2:2 Риу Аве13.12.25 Каза Пия 1:1 Жил Висенте08.12.25 Витория Гимараеш 0:0 Жил Висенте 28
5 Брага 17 7 6 4 31 - 18 18.01.26 20:00 Тондела - Брага03.01.26 Эштрела Амадора 3:3 Брага28.12.25 Брага 2:2 Бенфика19.12.25 Эшторил 1:0 Брага15.12.25 Брага 1:0 Санта Клара06.12.25 Фамаликау 1:2 Брага 27
6 Морейренсе 17 8 3 6 24 - 24 17.01.26 20:00 Алверка - Морейренсе11.01.26 Морейренсе 1:0 Тондела03.01.26 АВС 0:2 Морейренсе20.12.25 Эштрела Амадора 0:0 Морейренсе14.12.25 Морейренсе 0:4 Бенфика07.12.25 Эшторил 3:3 Морейренсе 27
7 Витория Гимараеш 17 7 4 6 18 - 22 18.01.26 22:30 Витория Гимараеш - Порту02.01.26 Витория Гимараеш 2:1 Насьонал28.12.25 Каза Пия 0:0 Витория Гимараеш23.12.25 Витория Гимараеш 1:4 Спортинг Лиссабон13.12.25 Риу Аве 0:1 Витория Гимараеш08.12.25 Витория Гимараеш 0:0 Жил Висенте 25
8 Фамаликау 17 6 5 6 20 - 14 18.01.26 17:30 Санта Клара - Фамаликау04.01.26 Алверка 1:0 Фамаликау27.12.25 Фамаликау 2:3 Эштрела Амадора22.12.25 Бенфика 1:0 Фамаликау14.12.25 Фамаликау 4:0 Эшторил06.12.25 Фамаликау 1:2 Брага 23
9 Эшторил 17 5 5 7 28 - 29 19.01.26 22:15 Эштрела Амадора - Эшторил03.01.26 Бенфика 3:1 Эшторил27.12.25 Эшторил 4:1 Алверка19.12.25 Эшторил 1:0 Брага14.12.25 Фамаликау 4:0 Эшторил07.12.25 Эшторил 3:3 Морейренсе 20
10 Риу Аве 17 4 8 5 22 - 29 17.01.26 22:30 Риу Аве - Бенфика04.01.26 Риу Аве 3:1 Каза Пия28.12.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Риу Аве20.12.25 Жил Висенте 2:2 Риу Аве13.12.25 Риу Аве 0:1 Витория Гимараеш06.12.25 АВС 1:2 Риу Аве 20
11 Алверка 17 6 2 9 17 - 27 17.01.26 20:00 Алверка - Морейренсе04.01.26 Алверка 1:0 Фамаликау27.12.25 Эшторил 4:1 Алверка22.12.25 Алверка 0:3 Порту14.12.25 Арока 1:0 Алверка07.12.25 Алверка 1:0 Насьонал 20
12 Эштрела Амадора 17 4 7 6 23 - 27 19.01.26 22:15 Эштрела Амадора - Эшторил03.01.26 Эштрела Амадора 3:3 Брага27.12.25 Фамаликау 2:3 Эштрела Амадора20.12.25 Эштрела Амадора 0:0 Морейренсе15.12.25 Порту 3:1 Эштрела Амадора07.12.25 Эштрела Амадора 3:1 Арока 19
13 Насьонал 17 4 5 8 21 - 26 17.01.26 17:30 Жил Висенте - Насьонал11.01.26 Насьонал 3:3 Санта Клара02.01.26 Витория Гимараеш 2:1 Насьонал21.12.25 АВС 2:2 Насьонал15.12.25 Насьонал 3:1 Тондела07.12.25 Алверка 1:0 Насьонал 17
14 Санта Клара 17 4 5 8 14 - 19 18.01.26 17:30 Санта Клара - Фамаликау11.01.26 Насьонал 3:3 Санта Клара04.01.26 Санта Клара 0:1 Порту21.12.25 Санта Клара 0:0 Арока15.12.25 Брага 1:0 Санта Клара06.12.25 Санта Клара 1:0 Каза Пия 17
15 Каза Пия 17 3 5 9 17 - 32 16.01.26 22:15 Спортинг Лиссабон - Каза Пия04.01.26 Риу Аве 3:1 Каза Пия28.12.25 Каза Пия 0:0 Витория Гимараеш21.12.25 Тондела 1:2 Каза Пия13.12.25 Каза Пия 1:1 Жил Висенте06.12.25 Санта Клара 1:0 Каза Пия 14
16 Арока 17 3 5 9 18 - 42 17.01.26 20:00 АВС - Арока03.01.26 Тондела 3:1 Арока28.12.25 Арока 2:2 Жил Висенте21.12.25 Санта Клара 0:0 Арока14.12.25 Арока 1:0 Алверка07.12.25 Эштрела Амадора 3:1 Арока 14
17 Тондела 17 3 3 11 12 - 29 18.01.26 20:00 Тондела - Брага11.01.26 Морейренсе 1:0 Тондела03.01.26 Тондела 3:1 Арока21.12.25 Тондела 1:2 Каза Пия15.12.25 Насьонал 3:1 Тондела07.12.25 Тондела 0:2 Порту 12
18 АВС 17 0 4 13 11 - 43 17.01.26 20:00 АВС - Арока03.01.26 АВС 0:2 Морейренсе29.12.25 Порту 2:0 АВС21.12.25 АВС 2:2 Насьонал13.12.25 Спортинг Лиссабон 6:0 АВС06.12.25 АВС 1:2 Риу Аве 4
Полная таблица

чемпионат Португалии по футболу Морейренсе Тондела Санта-Клара Насьонал Фуншал
