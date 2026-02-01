Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. На украинца из Шахтера нацелилось два клуб топовой лиги
Италия
01 февраля 2026, 09:11 |
503
0

На украинца из Шахтера нацелилось два клуб топовой лиги

Ефим Конопля может продолжить карьеру в чемпионате Италии

01 февраля 2026, 09:11 |
503
0
На украинца из Шахтера нацелилось два клуб топовой лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля

Украинский защитник донецкого «Шахтера» Ефим Конопля привлекает внимание «Сассуоло» и «Удинезе». Об этом сообщает TransferFeed.

По информации источника, 26-летний футболист попал на радары двух клубов чемпионата Италии. «Сассуоло» уже провел переговоры сс игроком «горняков».

В текущем сезоне Ефим Коноля провел 19 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что итальянский клуб ведет переговоры с «Шахтером» по центральному защитнику.

По теме:
Бензема нашел себе новый клуб. Трансфер близко
ОФИЦИАЛЬНО. Минус партнер Роналду. Аль-Наср отпустил нападающего
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский вратарь нашел новый клуб после этапа в Испании
Удинезе трансферы Шахтер Донецк трансферы Серии A Ефим Конопля трансферы УПЛ Сассуоло
Даниил Кирияка Источник: TransferFeed
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футболист сборной Украины может покинуть Шахтер и переехать в Италию
Футбол | 31 января 2026, 18:45 13
Футболист сборной Украины может покинуть Шахтер и переехать в Италию
Футболист сборной Украины может покинуть Шахтер и переехать в Италию

На Коноплю претендует «Сассуоло»

Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
Теннис | 31 января 2026, 13:05 71
Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026

Елена выстояла против первой ракетки мира и завоевала трофей в Мельбурне

Сергей Ребров удивил тренера Динамо
Футбол | 01.02.2026, 08:55
Сергей Ребров удивил тренера Динамо
Сергей Ребров удивил тренера Динамо
Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула Евро-2026
Футзал | 31.01.2026, 19:17
Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула Евро-2026
Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула Евро-2026
ФОТО. Игроки и болельщики. Эмоции сборной Украины после вылета с Евро
Футзал | 01.02.2026, 01:59
ФОТО. Игроки и болельщики. Эмоции сборной Украины после вылета с Евро
ФОТО. Игроки и болельщики. Эмоции сборной Украины после вылета с Евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
31.01.2026, 03:22 1
Бокс
Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на финал Australian Open
Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на финал Australian Open
31.01.2026, 10:12 9
Теннис
Перес нашел Реалу нового тренера. Готовится чистка состава и супертрансферы
Перес нашел Реалу нового тренера. Готовится чистка состава и супертрансферы
31.01.2026, 17:10 6
Футбол
Анонс 24 тура АПЛ: очень насыщено топовыми противостояниями!
Анонс 24 тура АПЛ: очень насыщено топовыми противостояниями!
31.01.2026, 15:19
Футбол
Определены чемпионки Australiian Open 2026 в женском парном разряде
Определены чемпионки Australiian Open 2026 в женском парном разряде
31.01.2026, 05:05
Теннис
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Рома с Довбиком – в ожидании
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Рома с Довбиком – в ожидании
30.01.2026, 14:23 1
Футбол
ФОТО. Соболенко заплакала после проигранного финала Australian Open 2026
ФОТО. Соболенко заплакала после проигранного финала Australian Open 2026
31.01.2026, 14:20 10
Теннис
Футболист Шахтера пропал с радаров и перестал выходить на связь с клубом
Футболист Шахтера пропал с радаров и перестал выходить на связь с клубом
30.01.2026, 10:00 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем