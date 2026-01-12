12 января состоится поединок 1/32 финала Кубка Англии между клубами «Ливерпуль» и «Барнсли».

Команды встретятся на знаменитой арене «Энфилд» в Ливерпуле.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

В предыдущем раунде турнира «Барнсли» минимально обыграл «Питерборо» (1:0), тогда как «мерсисайдцы» лишь начинают свой путь в Кубке.

Последний матч команд прошел в далеком 2008 году: тогда «Барнсли» в гостях выбил «Ливерпуль» из 1/8 финала Кубка Англии (2:1).

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Ливерпуль – Барнсли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция