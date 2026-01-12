Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ливерпуль – Барнсли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Англии
Ливерпуль
12.01.2026 21:45 - : -
Барнсли
12 января 2026, 02:09 | Обновлено 12 января 2026, 02:11
Смотрите 12 января в 21:45 поединок 1/32 финала английского кубка

Getty Images/Global Images Ukraine

12 января состоится поединок 1/32 финала Кубка Англии между клубами «Ливерпуль» и «Барнсли».

Команды встретятся на знаменитой арене «Энфилд» в Ливерпуле.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

В предыдущем раунде турнира «Барнсли» минимально обыграл «Питерборо» (1:0), тогда как «мерсисайдцы» лишь начинают свой путь в Кубке.

Последний матч команд прошел в далеком 2008 году: тогда «Барнсли» в гостях выбил «Ливерпуль» из 1/8 финала Кубка Англии (2:1).

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Ливерпуль – Барнсли
Ливерпуль Барнсли Кубок Англии по футболу
