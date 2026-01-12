Ливерпуль – Барнсли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 января в 21:45 поединок 1/32 финала английского кубка
12 января состоится поединок 1/32 финала Кубка Англии между клубами «Ливерпуль» и «Барнсли».
Команды встретятся на знаменитой арене «Энфилд» в Ливерпуле.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
В предыдущем раунде турнира «Барнсли» минимально обыграл «Питерборо» (1:0), тогда как «мерсисайдцы» лишь начинают свой путь в Кубке.
Последний матч команд прошел в далеком 2008 году: тогда «Барнсли» в гостях выбил «Ливерпуль» из 1/8 финала Кубка Англии (2:1).
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.
Ливерпуль – Барнсли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Попов – о смерти Брагина
Элина в двух сетах одолела Ван Синьюй в финале соревнований в Новой Зеландии