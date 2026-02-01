Салах обошел Анри и Руни и установил очередной рекорд АПЛ
Достижение касается количества результативных действий в Премьер-лиге на одном стадионе
Египетский нападающий Ливерпуля Мохамед Салах покорил еще одно достижение в АПЛ.
Как уже сообщалось ранее, форвард стал первым, кто забил 10 голов и отдал 10 ассистов против одной команды в АПЛ.
Также Салах, благодаря результативной передаче в матче против Ньюкасла, стал рекордсменом по количеству голевых действий на одном стадионе.
Теперь в активе египтянина 152 результативных действия на «Энфилде», что является превращением достижений Тьерри Анри на «Хайбери» (151) и Уэйна Руни на «Олд Траффорд» (151).
Игроки с наибольшим количеством результативных действий в АПЛ на одном стадионе
- 152 – Мохамед Салах (Энфилд)
- 151 – Тьерри Анри (Хайбери)
- 151 – Уэйн Руни (Олд Траффорд)
Most direct goal involvements at a single stadium in Premier League history:— Squawka (@Squawka) January 31, 2026
◉ 152 - Mo Salah (Anfield)
◎ 151 - Thierry Henry (Highbury)
◎ 151 - Wayne Rooney (Old Trafford)
Mo is now outright top. 👏 https://t.co/5s9hSKIz6a
