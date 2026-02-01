Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Салах обошел Анри и Руни и установил очередной рекорд АПЛ
Англия
01 февраля 2026, 00:34 | Обновлено 01 февраля 2026, 00:35
234
0

Салах обошел Анри и Руни и установил очередной рекорд АПЛ

Достижение касается количества результативных действий в Премьер-лиге на одном стадионе

01 февраля 2026, 00:34 | Обновлено 01 февраля 2026, 00:35
234
0
Салах обошел Анри и Руни и установил очередной рекорд АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Египетский нападающий Ливерпуля Мохамед Салах покорил еще одно достижение в АПЛ.

Как уже сообщалось ранее, форвард стал первым, кто забил 10 голов и отдал 10 ассистов против одной команды в АПЛ.

Также Салах, благодаря результативной передаче в матче против Ньюкасла, стал рекордсменом по количеству голевых действий на одном стадионе.

Теперь в активе египтянина 152 результативных действия на «Энфилде», что является превращением достижений Тьерри Анри на «Хайбери» (151) и Уэйна Руни на «Олд Траффорд» (151).

Игроки с наибольшим количеством результативных действий в АПЛ на одном стадионе

  • 152 – Мохамед Салах (Энфилд)
  • 151 – Тьерри Анри (Хайбери)
  • 151 – Уэйн Руни (Олд Траффорд)
По теме:
Гвардиола проигрывал Тоттенхэму 10 раз. Уступал ли кому-то больше?
Салах установил новый рекорд АПЛ
С дублем Экитике. Ливерпуль разгромил Ньюкасл и вернулся в топ-5
Ливерпуль Ньюкасл чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Мохамед Салах Ливерпуль - Ньюкасл Уэйн Руни Тьерри Анри
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 января
Футбол | 31 января 2026, 13:52 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 января

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Анонс 24 тура АПЛ: очень насыщено топовыми противостояниями!
Футбол | 31 января 2026, 15:19 0
Анонс 24 тура АПЛ: очень насыщено топовыми противостояниями!
Анонс 24 тура АПЛ: очень насыщено топовыми противостояниями!

Матчи пройдут с 31 января по 2 февраля

Россияне наказаны. Сборная Армении с треском вылетела с Евро-2026
Футзал | 31.01.2026, 21:50
Россияне наказаны. Сборная Армении с треском вылетела с Евро-2026
Россияне наказаны. Сборная Армении с треском вылетела с Евро-2026
Луческу лично прокомментировал состояние здоровья, вызывавшее опасения
Футбол | 31.01.2026, 23:14
Луческу лично прокомментировал состояние здоровья, вызывавшее опасения
Луческу лично прокомментировал состояние здоровья, вызывавшее опасения
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Бокс | 31.01.2026, 03:22
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
31.01.2026, 02:32
Бокс
Карл ФРОЧ: «Тайсон Фьюри проиграл не только Усику, но и...»
Карл ФРОЧ: «Тайсон Фьюри проиграл не только Усику, но и...»
30.01.2026, 03:32
Бокс
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
30.01.2026, 13:26 48
Футбол
Футболист Шахтера пропал с радаров и перестал выходить на связь с клубом
Футболист Шахтера пропал с радаров и перестал выходить на связь с клубом
30.01.2026, 10:00 18
Футбол
Снова Реал. Трубин отреагировал на жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов
Снова Реал. Трубин отреагировал на жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов
30.01.2026, 15:57 3
Футбол
В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой
В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой
31.01.2026, 09:12
Бокс
Усик рассказал, почему разорвал отношения с Красюком
Усик рассказал, почему разорвал отношения с Красюком
30.01.2026, 02:02 2
Бокс
ПСЖ определил судьбу Ильи Забарного
ПСЖ определил судьбу Ильи Забарного
30.01.2026, 07:22 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем