Салах обошел Анри и Руни и установил очередной рекорд АПЛ

Египетский нападающий Ливерпуля Мохамед Салах покорил еще одно достижение в АПЛ.

Как уже сообщалось ранее, форвард стал первым, кто забил 10 голов и отдал 10 ассистов против одной команды в АПЛ.

Также Салах, благодаря результативной передаче в матче против Ньюкасла, стал рекордсменом по количеству голевых действий на одном стадионе.

Теперь в активе египтянина 152 результативных действия на «Энфилде», что является превращением достижений Тьерри Анри на «Хайбери» (151) и Уэйна Руни на «Олд Траффорд» (151).

Игроки с наибольшим количеством результативных действий в АПЛ на одном стадионе

Most direct goal involvements at a single stadium in Premier League history:



◉ 152 - Mo Salah (Anfield)

◎ 151 - Thierry Henry (Highbury)

◎ 151 - Wayne Rooney (Old Trafford)



Mo is now outright top. 👏 https://t.co/5s9hSKIz6a