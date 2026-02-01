Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
01 февраля 2026, 00:06 | Обновлено 01 февраля 2026, 00:08
Салах установил новый рекорд АПЛ

Помогли египтянину в этом его результативные действия против Ньюкасл Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine

Египетский нападающий Ливерпуля Мохамед Салах установил новое достижение в АПЛ.

Произошло это в матче 24 тура, в котором Ливерпуль победил Ньюкасл Юнайтед со счетом 4:1.

Египтянин в этой игре отличился ассистом, что способствовало установлению нового рекорда Премьер-лиги.

Салах стал первым футболистом в истории АПЛ, забившим 10+ голов и отдавшим 10+ результативных передач против одного соперника.

Мохамед Салах в матчах АПЛ против Ньюкасл Юнайтед

  • 19 матчей
  • 10 голов
  • 10 ассистов
По теме:
Салах обошел Анри и Руни и установил очередной рекорд АПЛ
Гвардиола проигрывал Тоттенхэму 10 раз. Уступал ли кому-то больше?
С дублем Экитике. Ливерпуль разгромил Ньюкасл и вернулся в топ-5
Ливерпуль Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль - Ньюкасл статистика Мохамед Салах
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
