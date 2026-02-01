Салах установил новый рекорд АПЛ

Египетский нападающий Ливерпуля Мохамед Салах установил новое достижение в АПЛ.

Произошло это в матче 24 тура, в котором Ливерпуль победил Ньюкасл Юнайтед со счетом 4:1.

Египтянин в этой игре отличился ассистом, что способствовало установлению нового рекорда Премьер-лиги.

Салах стал первым футболистом в истории АПЛ, забившим 10+ голов и отдавшим 10+ результативных передач против одного соперника.

Мохамед Салах в матчах АПЛ против Ньюкасл Юнайтед

19 матчей

10 голов

10 ассистов