Салах установил новый рекорд АПЛ
Помогли египтянину в этом его результативные действия против Ньюкасл Юнайтед
Египетский нападающий Ливерпуля Мохамед Салах установил новое достижение в АПЛ.
Произошло это в матче 24 тура, в котором Ливерпуль победил Ньюкасл Юнайтед со счетом 4:1.
Египтянин в этой игре отличился ассистом, что способствовало установлению нового рекорда Премьер-лиги.
Салах стал первым футболистом в истории АПЛ, забившим 10+ голов и отдавшим 10+ результативных передач против одного соперника.
Мохамед Салах в матчах АПЛ против Ньюкасл Юнайтед
- 19 матчей
- 10 голов
- 10 ассистов
Mohamed Salah is the first player in Premier League history to record double figures for both goals and assists against a single opponent.— Squawka (@Squawka) January 31, 2026
His PL record vs. Newcastle:
◎ 19 games
◉ 10 goals
◉ 10 assists
Another record for the Egyptian King. 👑 pic.twitter.com/uv0OTZcmDo
