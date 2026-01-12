Ливерпуль переиграл Барнсли и вышел в 1/16 финала Кубка Англии
В следующем раунде красные сыграют с Брайтоном
Вечером 12 января в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии.
Ливерпуль принимал Барнсли, и хозяева поля одержали уверенную победу со счетом 4:1.
Красные вышли вперед благодаря голу Доминика Собослаи на 9-й минуте, пас сделал Алексис Макаллистер.
Джереми Фримпонг на 36-й минуте удвоил преимущество красных, и ассист снова сделал Макаллистер. Барнсли ответил мячом Адама Филлипса на 40-й минуте.
В конце второго тайма Флориан Вирц и Уго Экитике ассистировали друг другу и довели преимущество Ливерпуля до разгромного (4:1).
Ливерпуль вышел в 1/16 финала Кубка Англии, где сыграет с Брайтоном.
Кубок Англии. 1/32 финала, 12 января 2026
Ливерпуль – Барнсли – 4:1
Голы: Собослаи, 9, Фримпонг, 36, Вирц, 84, Экитике, 90+4 – Филлипс, 40
Ливерпуль: Мамардашвили, Фримпонг (Вирц, 60), Гомес (Конате, 60), Ван Дейк, Робертсон, Макаллистер (Ниони, 88), Собослаи, Джонс, Кьеза (Экитике, 60), Гакпо, Нгумоха (Гравенберх, 73)
Барнсли: Купер, О'Кифф, Уотсон, Дюран де Жевинье, Шеперд, Огбета (О'Коннелл, 73), Филлипс (Келли, 73), Бланд, Йоганатан (Джент, 88), Клири, Кейллор-Данн (Макголдрик, 81)
Предупреждения: Гомес, 32 – Хурихейн (тренер), 66
Видео голов и обзор матча
Фотогалерея
События матча
