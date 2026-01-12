Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ливерпуль переиграл Барнсли и вышел в 1/16 финала Кубка Англии
Кубок Англии
Ливерпуль
12.01.2026 21:45 – FT 4 : 1
Барнсли
Англия
12 января 2026, 23:41 | Обновлено 13 января 2026, 00:51
208
1

Ливерпуль переиграл Барнсли и вышел в 1/16 финала Кубка Англии

В следующем раунде красные сыграют с Брайтоном

12 января 2026, 23:41 | Обновлено 13 января 2026, 00:51
208
1 Comments
Ливерпуль переиграл Барнсли и вышел в 1/16 финала Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 12 января в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии.

Ливерпуль принимал Барнсли, и хозяева поля одержали уверенную победу со счетом 4:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Красные вышли вперед благодаря голу Доминика Собослаи на 9-й минуте, пас сделал Алексис Макаллистер.

Джереми Фримпонг на 36-й минуте удвоил преимущество красных, и ассист снова сделал Макаллистер. Барнсли ответил мячом Адама Филлипса на 40-й минуте.

В конце второго тайма Флориан Вирц и Уго Экитике ассистировали друг другу и довели преимущество Ливерпуля до разгромного (4:1).

Ливерпуль вышел в 1/16 финала Кубка Англии, где сыграет с Брайтоном.

Кубок Англии. 1/32 финала, 12 января 2026

Ливерпуль – Барнсли – 4:1

Голы: Собослаи, 9, Фримпонг, 36, Вирц, 84, Экитике, 90+4 – Филлипс, 40

Ливерпуль: Мамардашвили, Фримпонг (Вирц, 60), Гомес (Конате, 60), Ван Дейк, Робертсон, Макаллистер (Ниони, 88), Собослаи, Джонс, Кьеза (Экитике, 60), Гакпо, Нгумоха (Гравенберх, 73)

Барнсли: Купер, О'Кифф, Уотсон, Дюран де Жевинье, Шеперд, Огбета (О'Коннелл, 73), Филлипс (Келли, 73), Бланд, Йоганатан (Джент, 88), Клири, Кейллор-Данн (Макголдрик, 81)

Предупреждения: Гомес, 32 – Хурихейн (тренер), 66

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Экитике (Ливерпуль), асcист Флориан Вирц.
84’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Вирц (Ливерпуль), асcист Уго Экитике.
40’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Филлипс (Барнсли).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Фримпонг (Ливерпуль), асcист Алексис Мак Аллистер.
9’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослаи (Ливерпуль), асcист Алексис Мак Аллистер.
Ливерпуль Кубок Англии по футболу Барнсли Доминик Собослаи Джереми Фримпонг Алексис Макаллистер Уго Экитике Флориан Вирц
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 1
⭐⭐⭐DK CHEMP🤍💙🥇
Виймай, Акакій, аж чотири
Ліверпуль із виходом в наступний раунд
Ответить
+1
