Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ліверпуль – Барнслі – 4:1. Разгром в Кубке Англии. Видео голов и обзор
Кубок Англии
Ливерпуль
12.01.2026 21:45 – FT 4 : 1
Барнсли
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
13 января 2026, 00:47 | Обновлено 13 января 2026, 00:51
Ліверпуль – Барнслі – 4:1. Разгром в Кубке Англии. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии

13 января 2026, 00:47 | Обновлено 13 января 2026, 00:51
Ліверпуль – Барнслі – 4:1. Разгром в Кубке Англии. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 12 января в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии.

Ливерпуль принимал Барнсли, и хозяева поля одержали уверенную победу со счетом 4:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Красные вышли вперед благодаря голу Доминика Собослаи на 9-й минуте, пас сделал Алексис Макаллистер. Джереми Фримпонг на 36-й минуте удвоил преимущество красных, и ассист снова сделал Макаллистер. Барнсли ответил мячом Адама Филлипса на 40-й минуте.

В конце второго тайма Флориан Вирц и Уго Экитике ассистировали друг другу и довели преимущество Ливерпуля до разгромного (4:1).

Кубок Англии. 1/32 финала, 12 января 2026

Ливерпуль – Барнсли – 4:1

Голы: Собослаи, 9, Фримпонг, 36, Вирц, 84, Экитике, 90+4 – Филлипс, 40

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Экитике (Ливерпуль), асcист Флориан Вирц.
84’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Вирц (Ливерпуль), асcист Уго Экитике.
40’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Филлипс (Барнсли).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Фримпонг (Ливерпуль), асcист Алексис Мак Аллистер.
9’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослаи (Ливерпуль), асcист Алексис Мак Аллистер.
По теме:
ВИДЕО. Исход матча Севилья – Сельта решился благодаря пенальти на 88-й мин
Ливерпуль переиграл Барнсли и вышел в 1/16 финала Кубка Англии
Дженоа – Кальяри – 3:0. Как Малиновский отдал ассист. Видео голов и обзор
Ливерпуль Кубок Англии по футболу Барнсли видео голов и обзор Доминик Собослаи Флориан Вирц Уго Экитике Алексис Макаллистер Джереми Фримпонг
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
