Ліверпуль – Барнслі – 4:1. Разгром в Кубке Англии. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии
Вечером 12 января в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии.
Ливерпуль принимал Барнсли, и хозяева поля одержали уверенную победу со счетом 4:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Красные вышли вперед благодаря голу Доминика Собослаи на 9-й минуте, пас сделал Алексис Макаллистер. Джереми Фримпонг на 36-й минуте удвоил преимущество красных, и ассист снова сделал Макаллистер. Барнсли ответил мячом Адама Филлипса на 40-й минуте.
В конце второго тайма Флориан Вирц и Уго Экитике ассистировали друг другу и довели преимущество Ливерпуля до разгромного (4:1).
Кубок Англии. 1/32 финала, 12 января 2026
Ливерпуль – Барнсли – 4:1
Голы: Собослаи, 9, Фримпонг, 36, Вирц, 84, Экитике, 90+4 – Филлипс, 40
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дженоа разгромил Кальяри со счетом 3:0
Герич надеется на шанс от Костюка