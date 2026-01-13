Ліверпуль – Барнслі – 4:1. Разгром в Кубке Англии. Видео голов и обзор

Вечером 12 января в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии.

Ливерпуль принимал Барнсли, и хозяева поля одержали уверенную победу со счетом 4:1.

Красные вышли вперед благодаря голу Доминика Собослаи на 9-й минуте, пас сделал Алексис Макаллистер. Джереми Фримпонг на 36-й минуте удвоил преимущество красных, и ассист снова сделал Макаллистер. Барнсли ответил мячом Адама Филлипса на 40-й минуте.

В конце второго тайма Флориан Вирц и Уго Экитике ассистировали друг другу и довели преимущество Ливерпуля до разгромного (4:1).

Кубок Англии. 1/32 финала, 12 января 2026

Ливерпуль – Барнсли – 4:1

Голы: Собослаи, 9, Фримпонг, 36, Вирц, 84, Экитике, 90+4 – Филлипс, 40

Видео голов и обзор матча